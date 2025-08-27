Cum arăta un bărbat din epoca vikingilor. Descoperirea stârnește uimirea experților din Danemarca. „Este cu adevărat diferit”

27-08-2025 | 12:50
O mustaţă imperială şi o barbă împletită, despărţită la mijloc - aceste detalii gravate pe o figurină din fildeş de morsă constituie primul „portret" al unui bărbat din epoca vikingilor, a anunţat miercuri Muzeul Naţional din Danemarca.

autor
Sabrina Saghin

„Acest omuleţ este cu adevărat diferit (...) are o cărare pe mijloc până la creştet, apoi părul este tuns în dreptul gâtului", a declarat curatorul Peter Pentz pentru AFP.

El a povestit că a simţit că era privit de un viking când a dat peste figurina de trei centimetri, aflată în colecţiile muzeului.

Spre deosebire de reprezentările existente, în special pe monedele lipsite de caracteristici individuale, „aceasta este prima tentativă de portret din epoca vikingilor", a spus curatorul.

Obiectul, din secolul al X-lea, care ar înfăţişa un rege şi ar fi, de fapt, o piesă dintr-un joc de societate, a fost descoperit într-un mic tumul din fiordul Oslo, în Norvegia, în 1796.

De atunci, piesa s-a aflat în arhivele Muzeului Naţional din Danemarca.

Vikingii, mai rafinați decât credeam

„Dacă vă gândiţi la vikingi ca la nişte sălbatici sau nişte fiinţe primitive, cred că această figurină dovedeşte, de fapt, contrariul", a spus Pentz. „Este foarte bine îngrijit", a adăugat el.

„Are mustaţă mare, barba lungă, împletită", a remarcat istoricul, menţionând detalii unice, nemaiîntâlnite anterior.

În epoca vikingilor, părul bogat era un semn de bogăţie şi un indiciu al statutului.

Iar bărbatul înfăţişat este „din vârf".Ar putea fi chiar regele, Harald Dinte-Albastru", a spus Pentz.

Cel mai surprinzător lucru pentru mine este expresia lui", a insistat istoricul.

„Majoritatea reprezentărilor vikinge ale figurilor umane sunt destul de simple şi par cu adevărat umane. El (...) cred că arată mai degrabă ca şi cum tocmai ar fi spus o glumă. Zâmbeşte", a mai spus istoricul.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 27-08-2025 12:00

