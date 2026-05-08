Acest lucru a determinat partidele de opoziție pro-ruse și de dreapta să părăsească sala în semn de protest față de „cenzura” pe care, spun ei, partidul de guvernământ PAS ar încerca să o introducă în legislativ.

Proiectul noului Cod privind organizarea şi funcţionarea Parlamentului – care interzice, între altele, traseismului politic şi obligă deputaţii să vorbească în limba română în şedinţele plenare – a fost votat în prima lectură.

Noile reguli de procedură impun limite de timp pentru discursuri şi proclamă limba română drept limbă de lucru în plen.

Igor Talmazan, care a prezentat regulamentul pentru partidul de guvernământ PAS, a spus că membrii parlamentului sunt liberi să vorbească în „limbi minoritare”. „Dar limba care trebuie folosită în instituţiile statului este limba noastră oficială – româna”, a spus el.

Anterior, limba rusă era clasificată drept limbă „interetnică”, iar documentele erau traduse în mod obişnuit, precizează Reuters.

Deputatul comunist Constantin Staris a declarat că noile reglementări subminează legitimitatea parlamentului.

„Conform acestei logici, următorul pas ar fi ca Partidul Acţiunii şi Solidarităţii să anuleze alegerile”, a spus el, referindu-se la partidul pro-european PAS, aflat la guvernare în Moldova.

Opoziția a acuzat restrângerea libertății de exprimare în Parlament

Alexandru Verşinin, de la partidul de dreapta Democraţia Acasă, a declarat că restricţiile degradează democraţia. „Astăzi ne închid gura. Mâine vor decide care jurnalişti pot sau nu pot pune întrebări”, a spus el.

Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, l-a sancţionat pe Verşinin pentru „lipsă de respect”, iar membrii opoziţiei au părăsit sala.

După ce Codul va fi votat şi în lectura a doua, modificarea configuraţiei politice rezultate în urma alegerilor parlamentare nu va mai fi permisă.

Astfel, deputaţii neafiliaţi, care au părăsit o fracţiune parlamentară, nu vor putea adera la o altă fracţiune.

La fel, nu vor putea fi constituite fracţiuni parlamentare ale partidelor politice care nu au acces în Parlament în urma scrutinului electoral, precum şi ale celor interzise sau declarate neconstituţionale, precizează NewsMaker, citat de News.ro.

Pentru lectura a doua, documentul votat joi va fi comasat cu proiectul de lege cu privire la statutul, conduita şi etica deputatului în Parlament.