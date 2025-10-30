Cum arată o garsonieră de 10 mp, scoasă la vânzare cu peste 300.000 de euro. Intri pe ușă și sari în pat

30-10-2025 | 23:15
Garsoniera
În inima Londrei, aproape de faimosul stadion Stamford Bridge, o garsonieră de doar 10,2 metri pătrați este scoasă la vânzare pentru peste 300.000 de euro.

Claudia Alionescu

Studioul compact, situat pe în Knightsbridge, una dintre cele mai exclusive și luxoase zone rezidențiale și comerciale din Londra, are spațiu pentru un pat, o mică zonă de bucătărie dotată cu cuptor și chiuvetă, precum și o baie proprie, relatează metro.co.uk (Vezi AICI imaginile). 

Agenții imobiliari descriu proprietatea ca un loc de reședință temporar, destinat în principal celor care cumpără pentru prima dată o locuință sau investitorilor care vor să aibă un punct de sprijin în centrul Londrei, mai degrabă decât o locuință permanentă.

Ei subliniază exclusivitatea locației, situată într-unul dintre cele mai râvnite locuri ale capitalei.

Apartamentul beneficiază de proximitatea unor repere precum celebrul magazin Harrods, acces la serviciul de recepție și asistență pentru locatari și apropierea a trei stații de metrou: South Kensington, Sloane Square și Knightsbridge, în ciuda dimensiunii modeste a apartamentului.

Totuși, prețul cerut de 270.000 de lire sterline scoate în evidență divergența semnificativă dintre piața imobiliară londoneză și cea din alte zone ale Regatului Unit.

Acord parțial între SUA și China. Trump taie tarifele, Beijingul promite ridicarea „blocajului” pentru metale rare

Sursa: metro.co.uk

