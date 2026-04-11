În vestul Ungaria, lângă orașul Zalaegerszeg, un sens giratoriu construit cu aproximativ 500 de milioane de forinți din fonduri europene a devenit simbolul modului în care regimul lui Viktor Orbán a administrat banii veniți de la Uniunea Europeană. Intersecția a fost ridicată pentru a deservi un terminal de containere și o linie feroviară care ar fi trebuit să lege zona de porturile de la Marea Adriatică. Problema este că, la ani de la finalizarea lucrărilor, calea ferată nu există, iar sensul giratoriu stă izolat într-un câmp, fără utilitate practică, notează CNN.

Criticii premierului maghiar spun că acest proiect este reprezentativ pentru modelul economic construit de guvernarea Orbán în ultimii 16 ani: atacuri politice constante la adresa Bruxelles-ului, combinate cu absorbția masivă a fondurilor europene. În timp ce discursul oficial prezintă UE drept o forță decadentă și ostilă valorilor naționale, guvernul de la Budapesta a beneficiat de sume uriașe destinate reducerii decalajelor economice dintre Est și Vest.

Economistul Krisztián Orbán, fără legătură de rudenie cu premierul, a declarat pentru presa internațională că liderul maghiar a fost „rent-seeker-ul suprem” al Uniunii Europene în anii 2010. Cu alte cuvinte, a construit un sistem politic și economic dependent de fluxurile de bani europeni, pe care le-a folosit pentru consolidarea puterii interne.

În perioada bugetară 2014-2020, autoritățile ungare au derulat peste 52.000 de proiecte finanțate de UE. O parte dintre acestea au fost însă contestate pentru lipsa de utilitate, costurile ridicate sau caracterul pur propagandistic. Directorul Corruption Research Center Budapest, István János Tóth, a descris sensul giratoriu de la Zalaegerszeg drept un „elefant alb” – termen folosit pentru investiții costisitoare care aduc beneficii minime și generează costuri suplimentare de întreținere.

Lista exemplelor controversate nu se oprește aici. În Ungaria au fost semnalate pasarele turistice construite în zone fără pădure, turnuri de observație de mai puțin de un metru înălțime sau alte obiective considerate inutile. Fostul ambasador american la Budapesta, David Pressman, ironiza în 2024 una dintre aceste promenade „forestiere” fără copaci.

Transparency International: Ungaria e cel mai corupt stat din UE

Între timp, acuzațiile de corupție s-au acumulat. Transparency International a clasat Ungaria drept cea mai coruptă țară din UE. Opoziția susține că apropiați ai premierului și membri ai familiei sale au acumulat averi considerabile în timpul mandatului său, în timp ce serviciile publice și nivelul de trai au stagnat.

Conflictul cu Comisia Europeană s-a accentuat după 2022, când Bruxelles-ul a blocat miliarde de euro destinate Ungariei, invocând probleme privind statul de drept, independența justiției și utilizarea fondurilor europene. Aproximativ 18 miliarde de euro rămân suspendate, echivalentul a circa 10% din PIB-ul țării.

În campania electorală, Viktor Orbán acuză UE de ingerință politică, în timp ce opoziția condusă de Péter Magyar promite deblocarea banilor europeni prin reforme și combaterea corupției. Sondajele recente arată un avans consistent al partidului Tisza față de formațiunea de guvernământ Fidesz.

Cazul de la Zalaegerszeg rămâne însă relevant: după primul sens giratoriu inutil, autoritățile locale spun că, dacă guvernul va construi cândva linia ferată promisă, va mai fi nevoie de încă un sens giratoriu, estimat la aproape un miliard de forinți. Tot din bani europeni.