"Sunt foarte fericit că m-am întors, am crezut că o să mor acolo", a declarat Dawa Sherpa pentru AFP, aflat în recuperare într-un apartament din capitala Kathmandu, alături de familia sa.

Dawa Sherpa, în vârstă de 57 de ani, a fost găsit pe 4 iunie nu departe de tabăra de bază a celui mai înalt vârf de pe planetă (8.849 de metri).

Poreclit "Hillary", după legendarul alpinist Edmund Hillary, acest nepalez lucra ca bucătar în Tabăra 2 de pe Everest pentru o mică companie care organizează expediţii pe Everest, Himalayan Traverse Adventure.

Angajatorul i-a cerut, însă, să-l înlocuiască pe un şerpaş, chiar dacă el nu ajunsese încă niciodată pe vârful Everestului.

Citește și
Cel mai zgomotos om din lume. Strigătul acestui bărbat este la fel de puternic ca zgomotul unui avion care decolează | VIDEO

Dawa Sherpa a urcat până în zona "Balcony", la aproximativ 8.400 de metri altitudine, la 28 mai, înainte de a coborî în Tabăra 4 la căderea nopţii, împreună cu alpinistul britanic Chris Thrall, cu polonezul Mariusz Chmielewski şi cu ghidul Pasang Kaji Sherpa.

Chris Thrall a fost ultima persoană care l-a văzut pe Dawa Sherpa, când se aflau la aproximativ 7.900 de metri altitudine.

Lupta cu lipsa de oxigen

Dawa Sherpa a explicat că a rămas în urmă din cauza lipsei de oxigen şi că i-a spus lui Thrall să continue fără el. "I-am spus să continue, că o să-l ajung din urmă", a povestit el.

"Dar, când mi s-a terminat oxigenul, nu mai puteam să-mi mişc nici mâinile, nici picioarele. Aşa că am rămas agăţat în coardă vreo jumătate de oră", a adăugat şerpaşul.

Singur şi epuizat, el s-a îndreptat încet spre un cort şi a găsit acolo nişte tăiţei.Rafale asurzitoare

"Am mâncat din ei şi asta m-a ajutat să-mi revin (...) Apoi am coborât la Tabăra 3", la aproximativ 7.100 de metri, unde a petrecut o noapte în mijlocul unor rafale de vânt asurzitoare.

"Am încălzit nişte apă (...) am pregătit puţin terci de ovăz şi l-am mâncat", a adăugat el.

Între timp, restul echipei a ajuns la Tabăra 2 şi l-a alertat pe angajatorul său. Însă, operaţiunile de căutare şi de salvare au fost întârziate.

Şerpaşul a povestit că avea un telefon prin satelit, pe care nu a reuşit să-l pună în funcţiune, precum şi un walkie-talkie, ale cărui baterii s-au descărcat.

Cădere în crevasă cu un rucsac de 28 de kilograme

Dawa Sherpa şi-a continuat lupta pentru a înainta a doua zi şi a ajuns la Tabăra 2, dar în acel moment toţi ceilalţi alpinişti plecaseră deja. Din nou, era singur.

El s-a gândit să-şi continue drumul până la tabăra de bază dintr-o singură bucată, însă în zona temutei cascade de gheaţă Khumbu, una dintre principalele dificultăţi ale traseului de pe versantul nepalez, a căzut într-o crevasă.

"Am alunecat şi am căzut de pe o scară, iar acolo am rămas atârnat o lungă perioadă de timp", cu un rucsac de 28 de kilograme care conţinea opt butelii goale de oxigen şi sacii de dormit ai clienţilor, a povestit el. El nu a lăsat această greutate să cadă în adâncurile îngheţate decât după ce i-au obosit mâinile.

În cele din urmă, neavând mai multă putere să rămână agăţat, a căzut. "M-am lovit la cap, dar am căzut pe o suprafaţă plană". În cădere, s-a rănit la un picior.

Căutând prin jachetă, el a găsit ciocolată îngheţată şi cafea liofilizată. "Aveam biscuiţi şi ciocolată în buzunare şi cafea... Am luat câte puţin. N-aveam apă caldă, aşa că am spart nişte gheaţă ca să-mi umezesc gura", a povestit el.

La 3 iunie, după şase zile de singurătate, el a auzit un elicopter. Era, însă, departe, în adâncurile crevasei. "Ştiam că sosise un elicopter, îi auzeam zgomotul, dar nu-l vedeam", a explicat el.

Singur în fața morții

Dawa Sherpa a povestit că a petrecut două nopţi în crevasă, neputând să escaladeze pereţii netezi ai acesteia. "Am rămas acolo, fără să am unde să mă duc. M-am întrebat dacă voi trăi sau voi muri, sperând doar că cineva va veni să mă salveze", a spus el. "Dar n-a venit nimeni. În schimb, a venit o avalanşă, care m-a salvat", a adăugat Dawa Sherpa.

Avalanşa a umplut crevasă cu zăpadă, ceea ce i-a permis să se târască spre ieşire. "A fost foarte greu, mi-a luat cel puţin o oră, ţinându-mă de gheaţă şi agăţându-mă cu crampoanele", a precizat el.

"Puneam piciorul pe o bucată de zăpadă şi urcam încet", a povestit Dawa Sherpa, adăugând că la momentul la care a ajuns la suprafaţă a "simţit" că avea să supravieţuiască.

Odată ieşit din crevasă, el a găsit o coardă şi a urmat-o, ajungând în cele din urmă să se târască până în apropierea taberei de bază. Acolo, în dimineaţa zilei de 4 iunie, a fost descoperit de Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC), o echipă nepaleză care deschide traseele pe Everest şi îndepărtează deşeurile lăsate în urmă.

"Am fost foarte fericit să-i văd, atunci mi-am dat seama că voi supravieţui, asta era sigur", a declarat el.

Recuperarea și urmările dramatice

Dawa Sherpa a fost evacuat cu elicopterul la Kathmandu, unde medicii i-au tratat degerăturile, deshidratarea şi fractura de femur.

Supravieţuirea sa improbabilă a stârnit bucurie în rândul celorlalţi alpinişti, dar şi furia familiei sale şi a comunităţii himalayene faţă de incapacitatea echipelor de salvare de a-l localiza mai devreme. Guvernul a deschis o anchetă în acest caz.

La întrebarea dacă este pregătit să revină în munţi, Dawa Sherpa a răspuns că nu-şi va mai câştiga niciodată existenţa din alpinism. "Nu mă voi întoarce în munţii înalţi acum, poate doar pentru puţin trekking", a spus el.