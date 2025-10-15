Cum a reușit un american să obțină un dovleac de 1.064 de kilograme. Sunt două condiții esențiale

Stiri externe
15-10-2025 | 07:48
dovleac

Are 1.064 de kilograme și abia îl pot urni câțiva oameni aleși pe măsură. Vorbim despre un dovleac uriaș, care a crescut în curtea unui fermier din California.

 

autor
Stirileprotv

Bărbatul și dovleacul său au cunoscut gloria la o competiție care are loc anual în Statele Unite de peste cinci decenii.

Fermierul a luat marele premiu la o diferență de 136 de kilograme față de următorul clasat.

În viața de zi cu zi este inginer și spune că precizia specifică acestei meserii l-a ajutat să controleze irigarea și expunerea la soare, esențiale pentru dezvoltarea giganților portocalii. Americanul a plecat acasă și cu un premiu de 21.000 de dolari. 

O familie din Mureș a reușit să crească o legumă până la 220 de kilograme. „Peste 500 de litri de apă pe zi am băgat pe ăsta”

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, urias, dovleac,

Dată publicare: 15-10-2025 07:48

