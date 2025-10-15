Cum a reușit un american să obțină un dovleac de 1.064 de kilograme. Sunt două condiții esențiale

Are 1.064 de kilograme și abia îl pot urni câțiva oameni aleși pe măsură. Vorbim despre un dovleac uriaș, care a crescut în curtea unui fermier din California.

Bărbatul și dovleacul său au cunoscut gloria la o competiție care are loc anual în Statele Unite de peste cinci decenii.

Fermierul a luat marele premiu la o diferență de 136 de kilograme față de următorul clasat.

În viața de zi cu zi este inginer și spune că precizia specifică acestei meserii l-a ajutat să controleze irigarea și expunerea la soare, esențiale pentru dezvoltarea giganților portocalii. Americanul a plecat acasă și cu un premiu de 21.000 de dolari.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













