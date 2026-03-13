El a făcut anunțul într-o conferință de presă televizată, a relatat The Wall Street Journal pe 13 martie.

Potrivit președintelui, oficialii cubanezi au purtat discuții „pentru a găsi, prin dialog, o posibilă soluție la diferențele bilaterale care există între țările noastre”.

Cu câteva ore înainte de discursul președintelui, Ministerul cubanez de Externe a anunțat că autoritățile vor elibera 51 de prizonieri prin medierea Vaticanului.

Nu a fost specificat dacă aceștia vor fi prizonieri obișnuiți sau prizonieri politici.

În ultimele săptămâni, președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea efectua o „preluare amiabilă” a Cubei și a sugerat că guvernul cubanez va „cădea în curând”.

După cum a relatat Wall Street Journal, administrația Trump căuta agenți în cadrul guvernului cubanez pentru a răsturna conducerea țării până la sfârșitul anului 2026.

În același timp, secretarul de stat american Marco Rubio negocia cu Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nepotul fostului președinte cubanez Raúl Castro, a relatat Axios .

Administrația Trump a blocat livrările de petrol către Cuba după ce forțele speciale americane l-au capturat pe liderul venezuelean Nicolás Maduro la începutul lunii ianuarie.

Acțiunile SUA au exacerbat întreruperile de curent și au subminat și mai mult economia Cubei.