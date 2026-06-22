Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că liderul rus Vladimir Putin și autoproclamatul președinte al Belarusului, Aleksandr Lukașenko, vor discuta în curând cererea Ucrainei ca Belarusul să retragă, în termen de o săptămână, repetoarele de semnal utilizate pentru ghidarea atacurilor cu drone rusești asupra orașelor ucrainene, potrivit Interfax, o agenție de știri rusă aliniată Kremlinului, citată de Ukrainska Pravda.

Întrebat dacă Putin și Lukașenko intenționează să discute cererea Ucrainei, transmisă de președintele Volodimir Zelenski, ca repetoarele de semnal să fie îndepărtate în termen de o săptămână, Peskov a răspuns: „Într-adevăr, și după cum știți, Aleksandr Grigoryevich [Lukașenko – n.r.] a vorbit despre acest lucru. El [Putin] intenționează să ia legătura în viitorul apropiat. Va fi o bună ocazie pentru a discuta această chestiune și alte probleme”.

Peskov a adăugat că Kremlinul consideră această cerere „o amenințare cu totul agresivă, o ingerință în afacerile interne ale unei alte țări și o încălcare a suveranității unei alte țări”.

„Dar nu avem nicio îndoială că conducerea Belarusului și Belarusul însuși sunt capabile să-și asigure suveranitatea”, a spus el.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe 19 iunie că liderul belarus Aleksandr Lukașenko are la dispoziție o săptămână pentru a demonta repetoarele de semnal folosite, potrivit Kievului, pentru ghidarea dronelor rusești care atacă orașe ucrainene. În caz contrar, Ucraina va interveni și le va distruge.

În același context, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert „Magyar” Brovdi, a afirmat că armata ucraineană a identificat 500 de ținte pe teritoriul Belarusului și l-a avertizat pe Lukașenko să nu „se pună în calea Ucrainei”.

Liderul belarus a reacționat amenințând cu lovirea unei ținte „foarte importante” din Ucraina, dar ulterior a declarat că Belarusul nu intenționează să desfășoare acțiuni militare și și-a cerut scuze pentru tonul dur folosit anterior.