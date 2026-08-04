Este o situație care ridică semne serioase de întrebare cu privire la capacitatea Pentagonului de a face față unui conflict prelungit sau unor crize în alte regiuni ale lumii, transmite news.ro.

Potrivit a trei persoane cu responsabilități în această chestiune, citate de Reuters, Statele Unite au folosit „practic toate” rachetele sol-sol de tip ATACMS și PrSM – arme care costă peste un milion de dolari bucata și care permit lovituri precise de la distanță, fără a expune piloții. Epuizarea stocurilor survine pe fondul unor discuții tensionate în cadrul administrației Trump privind cât timp mai poate SUA continua să lovească Iranul fără a-și reduce capacitatea de răspuns la alte crize.

Stocurile de rachete, sub presiunea unui război prelungit

Președintele Donald Trump a declanșat războiul împotriva Iranului în februarie, alături de Israel, anticipând un conflict scurt, de aproximativ trei săptămâni. Însă, pe măsură ce războiul s-a prelungit, consumul masiv de muniție a determinat o scădere dramatică a stocurilor de ATACMS și PrSM. Aceste rachete au fost esențiale în loviturile împotriva țintelor din interiorul Iranului, permițând armatei americane să evite misiunile de bombardament pilotate, considerate mai riscante.

Rachetele ATACMS au jucat un rol-cheie și în războiul din Ucraina, iar PrSM reprezintă generația mai nouă și mai avansată care urmează să le înlocuiască. Producția acestora este însă limitată, iar armata SUA abia recent a comandat un număr mare pentru anul 2027, ceea ce face ca refacerea stocurilor să fie un proces de durată.

Avertismentele liderilor militari

Liderii militari l-au avertizat pe președinte de câteva săptămâni că stocurile de arme defensive – inclusiv rachetele interceptoare Patriot, eficiente împotriva rachetelor balistice – sunt, de asemenea, în scădere. Săptămâna trecută, mai multe surse media au relatat că Trump a decis să nu lanseze o altă ofensivă masivă în Iran, în parte din cauza acestor avertismente, deși un oficial american a atribuit decizia presiunilor statelor din Golf.

Potrivit unui raport al CSIS, între februarie și iulie, aproximativ 65% din rachetele interceptoare Patriot au fost consumate, iar stocurile de rachete interceptoare de rachete balistice THAAD sunt cu cel puțin 38% mai mici decât la începutul războiului. De asemenea, SUA au consumat ceva mai puțin de jumătate din stocul global de rachete de croazieră Tomahawk.

Reacția Casei Albe și a Pentagonului

Întrebat despre datele privind stocurile, Donald Trump a declarat că SUA dispun de „mult mai multe muniții decât oricine altcineva din lume” și că „companiile noastre din domeniul apărării produc, în acest moment, mai multe muniții decât au produs vreodată”. Analiștii sunt de acord că producția a crescut, dar avertizează că stocurile actuale ar putea fi insuficiente pentru un război prelungit.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat pentru Reuters că „armata americană este cea mai puternică din lume și dispune de tot ceea ce îi este necesar pentru a acționa la momentul și în locul ales de președinte”.

Conflictul din Orientul Mijlociu a stârnit dezbateri intense cu privire la autoritatea lui Trump de a desfășura ostilități fără autorizarea Congresului. Până în prezent, nicio solicitare de declarare a războiului nu a fost înaintată legislativului american.