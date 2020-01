Coșmarul unor familii care locuiesc într-un bloc înghețat la propriu

Locuitorii unui bloc din unul dintre cele mai mari oraşe din Siberia trăiesc în epoca de gheaţă la propriu.

Clădirea în care stau a fost deconectată de la utilităţile publice, în condiţiile în care temperatura ajunge în aceste zile la minus 14 grade în timpul nopţii.

Canalizarea şi instalaţia de apă s-au spart, aşa că nici interiorul blocului nu este departe de imaginea unei peşteri îngheţate.

Oamenii au făcut apel la autorităţie locale şi chiar şi la cele de la Moscova, dar deocamdată nimic nu s-a întâmplat.

Patru familii mai locuiesc în continuare în blocul din Iukuțk devenit un imens iceberg, cu speranţa că vor primi un alt apartament. Blocul este de fapt fostul cămin al unei şcoli de aviaţie, instituţie care s-a închis în 2009. De atunci, autorităţile nu au mai plătit utilităţile, iar clădirea a fost deconectată de la sistemul de încălzire şi alimentate cu apă. Aproape toţi locatarii au plecat, mai puţin cele patru familii care nu alte posibilităţi să îşi cumpere un apartament.

Gulbakhor Kinzhaeva, locatară: "Ne temem, vă daţi seama, suntem înfricoşaţi de situaţia aceasta, de ce o să se întâmple cu noi. Nu avem încălzire sau apă, în case e cald, dar ne temem de ce e afară. Vedeţi ce este pe tavan, este nesigur să locuim în aceste condiţii."

Oamenii au reuşit să găsească improvizaţii pentru a-şi încălzi apartamentele, însă, odată ce trec pragul casei nimeresc practic într-o adevărată peşteră de gheaţă. Palierele sunt acoperite de un strat gros de gheaţă, iar din tavan coboară ţurţuri imenşi.

Natalia Chuprina, locatară: "Am făcut cereri pentru a ajunge la o înţelegere privind plata restanţelor la utilităţi. Dar toată lumea ne-a respins cererea şi ni s-a spus că 'nu există documente, aşa că nu se pot semna înţelegeri'. De aceea, în caz de urgenţă sau de criză, trebuie să reparăm totul singuri. Bărbaţii noştri au reparat, uneori ne-am ocupat şi noi. Am fost inundaţi de câteva ori, s-a spart instalaţia de canalizare. Ne-am descurcat singuri."

Chiar dacă în casele lor e cald, apartamentele părăsite de lângă ei sunt îngheţate bocnă.

Gulbakhor Kinzhaeva, locatară: "Am făcut cerere la administraţia oraşului Irkutsk, am depus cereri peste tot, am scris chiar şi la Moscova, dar ne-au răspuns că este la latitudinea autorităţilor locale să rezolve situaţia. Iar administraţia ne-a lăsat aşa cum vedeţi."

Locatarii au fost sfătuiţi să dea în judecată primăria pentru a fi relocaţi. Guvernatorul regiunii a promis că oamenii vor fi mutaţi în cel mult o lună, însă din cauza birocraţiei, procedurile se desfăşoară greu, iar familiile se tem că vor mai sta încă o iarnă în epoca de gheaţă.