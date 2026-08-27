Asta până când un judecător a constatat că ordinul de încarcerare fusese notificat unui avocat care nu îl mai reprezenta, ceea ce i-a afectat dreptul la apărare, relatează ansa.it.

Cazul îl privește pe un cetățean român condamnat de Tribunalul din Teramo pentru tentativă de extorcare și vătămare corporală, printr-o sentință definitivă în 2018, după o procedură judiciară îndelungată, în care a fost reprezentat de alți doi avocați.

Condamnarea a fost de patru ani, limita de pedeapsă care permite suspendarea executării ordinului de încarcerare pentru a putea depune, în termen de 30 de zile, cereri pentru măsuri alternative.

Ordinul de încarcerare, notificat avocatului greșit

Însă, atunci când condamnarea a rămas definitivă și, în iulie 2019, Parchetul din Teramo a emis ordinul de încarcerare și, concomitent, decretul de suspendare a acestuia, actele au fost notificate avocatului care se ocupase doar de prima parte a cazului și care nu mai avea nicio legătură cu românul, și nu avocatului care îl asistase în ultimele etape ale procesului.

Condamnatul a fost declarat de negăsit, iar actele au fost notificate unui avocat din oficiu, care a depus totuși o cerere de executare a pedepsei în regim de probațiune în cadrul serviciilor sociale. Cererea a fost respinsă de Tribunalul de Supraveghere, tocmai din cauza faptului că persoana era de negăsit.

Între timp, decretul de suspendare a fost revocat, iar când bărbatul a fost găsit la Padova, în luna iulie, a fost arestat. Era împreună cu familia, fără să știe că era căutat. A luat o cameră la un hotel, iar alerta declanșată în sistem a determinat intervenția forțelor de ordine, care l-au identificat în zorii zilei.

În acel moment, noul său avocat, Luca Sebastiani, a depus o contestație la Tribunalul din Teramo, iar judecătoarea Martina Pollera, după ședința din 13 august, a declarat nul ordinul emis în iulie 2019: notificarea acestuia către avocatul greșit a dus la încălcarea dreptului la asistență juridică.

În consecință, bărbatul a fost eliberat. Ordinul va fi emis din nou, împreună cu suspendarea executării acestuia.