Potrivit unui comunicat de presă remis duminică AGERPRES de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), 173 de mandate de percheziţie domiciliară au fost puse în aplicare în perioada 27 februarie-12 martie, iar în dosarele penale instrumentate sunt implicate 46 de persoane, faţă de care s-au dispus diferite măsuri preventive.

"Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 2.678.914 lei. Totodată, au fost indisponibilizate 23 de autoturisme, 115 telefoane mobile, 110 medii de stocare, 550.354 de lei, 28.025 de euro, 2.286.409 lei (alte monede), 6.199 de grame de metale preţioase, 49.881.591 de ţigarete, 22.756 de kilograme de tutun vrac, 200 de kilograme de articole pirotehnice, respectiv alte bunuri în valoare totală de 6.471.826 de lei", precizează IGPR.