Controversă în Elveția: o sculptură îl arată pe Donald Trump crucificat, în combinezon de deținut

04-11-2025 | 20:30
trump-sculptura

Un Donald Trump în combinezon portocaliu de deţinut, legat pe o cruce cu curele de siguranţă - o sculptură provocatoare a artistului britanic Mason Storm - este expusă de mai multe zile în Elveţia, scrie AFP. 

Vlad Dobrea

Această sculptură în răşină - intitulată ”Saint or Sinner" (”Sfânt sau păcătos”) - îl reperezintă pe preşedintele american în ţinută de deţinut, cu ochii închişi.

Corpul este imobilizat pe o cruce albă maltalasată, uşor înclinată.

Lucrarea, expusă începând de sâmbătă la Basel (nord), după ce a fost expusă în acest an la Viena, în Austria, poate evoca o scenă de crucificare, dar şi a unei execuţii cu injecţia letală.

”Este de un realism îngrozitor. Pot să spun acest lucru fără să ezit, pentru că, la instalare, eram cât se poate de aproape de rezultat. Vezi fiecare rid, pielea este atât de realistă, este cu adevărat tulburător”, declară zâmbind proprietarul Galeriei Gleis 4, Konrad Breznik.

Iniţial, această galerie, cu sediul la Zug, în centrul Elveţiei, voia să expună opera în spaţiul din Gara Basel (nord). Însă a renunţat la această idee, pentru a ocupa spaţiul mai puţin vizitat al unei vitrine Basler Kunstmeile, un spaţiu de expoziţie situat de-a lungul unui pasaj pietonal în centrul oraşului.

Dispozitivele instalate au numărat peste 3.000 de vizitatori luni.

La vederea lucrării, mulţi dintre trecători au zâmbit, însă nimeni nu şi-a exprimat indignarea în oraşul ”Art Basel”, un târg de artă contemporană de renune mondial.

”Faptul că putem să arătăm lucruri de acest fel ilustrează faptul că suntem în democraţie”, salută o norvegiană care trăieşte la Basel, Marit.

În opinia sa, o asfel de lucrare nu poate fi expusă atât de deschis în Statele Unite.

Konrad Breznik crede că preşedintele american ar aprecia lucrarea.

”Cred sincer că domnul Trump ar putea să se vadă foarte bine în rolul unui Isus modern (...). Şi sunt aproape sigur că este el însuşi convins că acţionează în mnod corect”, declară el.

Londonezul Mason Storm, un artist cunoscut prin sculpturile şi picturile sale pe cât de realiste, pe atât de neconvenţionale, cu tendiţă street art, îşi menţine anonimatul ascunzându-şi faţa sub cagule sau măşti pe care le creează el însuşi.

Munca sa este asociată adesea celei a celebrului său compatriot Banksy.

Pe site-ul său Instagram, el se descrie drept ”artistul pe care oamenii adoră să-l adore şi să-l deteste, un bon vivant internaţional, promotor al pigmenţilor şi om de acţiune”.

Înainte de sejurul de la Basel, lucrarea a fost cumpărată de către un colecţionar, o ”personalitate cunoscută internţaional care trăieşte în Europa”, dar al cărei nume va fi păstrat secret.

