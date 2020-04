Un polițist din India și-a vopsit calul cu imaginea coronavirusului în culoarea roz

Polițistul și-a pictat calul pentru a atrage atenția asupra pandemiei de coronavirus.

Sankar a spus că a fost inspirat de premierul Modi, iar utilizarea calului ar fi fost o mișcare simbolică, în viziunea sa.

„Sătenii trebuie să înțeleagă că, dacă nu sunt atenți, coronavirusul se va răspândi mai repede decât poate galopa un cal. Punctele roz de pe calul alb reprezintă coronavirusul”, a declarat polițistul.

Cu toate acestea, ideea sa de a picta calul nu a fost văzută cu ochi buni de mulți oameni de pe social media, care l-au criticat pentru că a abuzat animalul.

Iubitorii de animale au subliniat că vopseaua poate afecta sănătatea calului. Unii chiar au sugerat că mai degrabă se vopsea pe el în locul animalului.

Deoarece cazurile de coronavirus cresc în fiecare zi, polițiștii apelează la tot felul de practici pentru a se asigura că cetățenii urmează carantina de 21 de zile, implementată de guvern pentru combaterea pandemiei.

Another innovative way ????????to creative awareness by Police officer #MarutiSankar, Peapally Mandal in #Kurnool dist of #AndhraPradesh creating awareness on #COVID among people by riding on a horseback. @AndhraPradeshCM#APFightsCorona #FightCOVID19 pic.twitter.com/zFZTzuEAjK