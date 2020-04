Elon Musk: Tesla va începe să livreze ventilatoare gratuite către spitalele din SUA

”Avem ventilatoare suplimentare aprobate de FDA. Vor fi livrate către spitale din întreaga regiune de livrare Tesla. Dispozitivul și costurile de transport sunt gratuite. Singura cerință este ca ventilatoarele să fie necesare imediat pentru pacienți, să nu fie depozitate într-un depozit”, a scris Tusk pe Twitter.

We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know.