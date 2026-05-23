La manifestare participă sute de mii de oameni. Printre ei, si președintele Ungariei, Tamás Sulyok.

Încă de dimineață, dealurile de la Șumuleu Ciuc s-au umplut de oameni. Cu steaguri în mâini, în costume tradiționale, singuri ori împreună cu familia, credincioșii s-au adunat la altarul amplasat în șaua muntelui, unde s-a desfășurat Sfânta Liturghie.

Oamenii au venit din toate colțurile țării, dar și din străinătate. Unii dintre ei au străbătut pe jos zeci de kilometri pentru a ajunge la locul sacru. Tradiția acestui pelerinaj de Rusalii se păstrează de aproape cinci secole.

Cei veniți de departe și-au luat un răgaz de câteva zile, și s-au cazat la pensiunile din zonă, ca să se poată bucura în tihnă de atmosfera de sărbătoare. Printre pelerini s-a aflat și președintele Ungariei, Tamás Sulyok. Dar și credincioși ortodocși.

Fată: E copleșitor, e cu adevărat uimitor ce se întâmplă. Mi se pare emoționant, cu toate că nu fac parte din comunitate, mă simt foarte bine primită și cred că ne arată foarte multe despre cât de importantă este multiculturalitatea.

Autoritățile au pregătit din timp evenimentul, astfel încât să se desfășoare în cele mai bune condiții. În zonă au fost deplasate efective sporite de polițiști, jandarmi și pompieri, si au fost amenajate mai multe puncte de prim ajutor.

Pelerinajul se încheie luni, în a doua zi a Rusaliilor catolice.