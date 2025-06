Conflictul dintre foștii aliați Trump și Musk continuă: Președintele SUA amenință că îi anulează contractele șefului Tesla

"Cel mai simplu mod de a face economii de miliarde şi miliarde de dolari din bugetul nostru ar fi să anulăm subvenţiile şi contractele guvernamentale" pentru şeful SpaceX şi Tesla, a ameninţat el într-un alt mesaj pe Truth Social, în contextul în care cei doi foşti aliaţi sunt acum public în conflict.

Acţiunile Tesla au scăzut şi mai mult la Bursa din New York joi, în urma rupturii spectaculoase dintre patronul companiei, Elon Musk, şi preşedintele american Donald Trump.

În jurul orei 19:05 GMT, acţiunile au scăzut cu 14,04%, ajungând la 285,41 dolari, pierzând peste 140 de miliarde de dolari din valoarea totală. Această prăbuşire a readus Tesla sub pragul simbolic de 1.000 de miliarde de dolari capitalizare bursieră.

Elon Musk susține că Trump ar apărea în celebrele dosare ”Epstein”, fără să aducă nici un fel de dovadă în acest sens.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!