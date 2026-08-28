Claudiu Năsui a depus jurământul de învestire în funcția de ministru al Economiei în Moldova. Ce i-a cerut premierul Tofan

Noii miniştri ai dezvoltării economice şi digitalizării, Claudiu Năsui, şi respectiv al agriculturii şi industriei alimentare, Eugeniu Osmochescu, au depus vineri jurământul de învestire în funcţie, într-o ceremonie desfăşurată la sediul Preşedinţiei Republicii Moldova, în prezenţa preşedintei Maia Sandu şi a prim-ministrului Vasile Tofan, transmite Moldpres, potrivit Agerpres.

Prim-ministrul Vasile Tofan a subliniat că Osmochescu şi Năsui preiau mandate dificile şi a dat asigurări că executivul îi va susţine în reformele pe care şi le propun "pentru o economie mai puternică şi un stat care funcţionează mai bine pentru oameni".

"Primul cuvânt este economia. Numirea lui Claudiu Năsui la Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării şi a lui Eugeniu Osmochescu la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare reflectă această prioritate. Avem nevoie de o economie care creşte mai repede, avem nevoie de mai multe investiţii, de companii care pot concura şi exporta şi de schimbări curajoase acolo unde lucrurile pot funcţiona mai bine. (...) La agricultură avem nevoie de aceeaşi abordare, orientată spre rezultate. Resursele noastre sunt limitate, iar fiecare leu de subvenţie trebuie să producă un impact cât mai mare pentru agricultori şi pentru economia ţării", a declarat Tofan.