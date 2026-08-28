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Claudiu Năsui a depus jurământul de învestire în funcția de ministru al Economiei în Moldova. Ce i-a cerut premierul Tofan

Stiri externe
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Claudiu Năsui și Eugeniu Osmochescu au depus vineri jurământul de învestire în funcțiile de miniștri ai dezvoltării economice și digitalizării, respectiv agriculturii și industriei alimentare din Republica Moldova.

autor
Stirileprotv

Noii miniştri ai dezvoltării economice şi digitalizării, Claudiu Năsui, şi respectiv al agriculturii şi industriei alimentare, Eugeniu Osmochescu, au depus vineri jurământul de învestire în funcţie, într-o ceremonie desfăşurată la sediul Preşedinţiei Republicii Moldova, în prezenţa preşedintei Maia Sandu şi a prim-ministrului Vasile Tofan, transmite Moldpres, potrivit Agerpres.

Prim-ministrul Vasile Tofan a subliniat că Osmochescu şi Năsui preiau mandate dificile şi a dat asigurări că executivul îi va susţine în reformele pe care şi le propun "pentru o economie mai puternică şi un stat care funcţionează mai bine pentru oameni".

"Primul cuvânt este economia. Numirea lui Claudiu Năsui la Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării şi a lui Eugeniu Osmochescu la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare reflectă această prioritate. Avem nevoie de o economie care creşte mai repede, avem nevoie de mai multe investiţii, de companii care pot concura şi exporta şi de schimbări curajoase acolo unde lucrurile pot funcţiona mai bine. (...) La agricultură avem nevoie de aceeaşi abordare, orientată spre rezultate. Resursele noastre sunt limitate, iar fiecare leu de subvenţie trebuie să producă un impact cât mai mare pentru agricultori şi pentru economia ţării", a declarat Tofan.

Moldpres aminteşte că Năsui are 41 de ani, este economist şi politician român. A fost deputat din partea USR şi ministru al economiei în România între 2020 şi 2021. La 25 august, preşedinta Maia Sandu i-a acordat cetăţenia Republicii Moldova.

Eugeniu Osmochescu are peste 25 de ani de experienţă în elaborarea şi implementarea politicilor publice şi a strategiilor de dezvoltare economică. Este un specialist recunoscut la nivel internaţional în domeniile dezvoltării durabile, atragerii investiţiilor şi reformei de reglementare.

Osmochescu a deţinut funcţia de viceprim-ministru, ministru al dezvoltării economice şi digitalizării între 2025 şi 2026.

Sursa: Agerpres

Etichete: Claudiu Nasui, Republica Moldova, ministru,

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