După întâlnirile cu ucrainenii, la care au participat și reprezentanți ai Germaniei, Franței și Marii Britanii, Steve Witkoff și Jared Kushner au anunțat că au avut discuții de pace „încurajatoare”. Însă Volodimir Zelenski a transmis că șansele sunt mici ca războiul să se încheie până la iarnă.

Discuțiile cu emisarii lui Donald Trump nu i-au dat lui Volodimir Zelenski speranțe că războiul se poate încheia prea curând.

Zelenski nu vede sfârșitul războiului

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Dacă războiul va continua și pe timpul iernii... Deocamdată se pare că da. Ne bazăm pe pachetul de iarnă, pe care l-am discutat în detaliu cu Steve și Jared, precum și cu partenerii noștri europeni.”

Emisarii lui Donald Trump, abia plecați de la Moscova, s-au arătat foarte încrezători în rezultatele discuțiilor cu Putin.

Shelby Wilder, Newsmax: „De când sunteți emisarul lui Trump, Rusia a escaladat războiul împotriva Ucrainei, a intensificat atacurile hibride asupra NATO și și-a consolidat legăturile cu țări precum Iran și Coreea de Nord. Până acum, diplomația nu a schimbat poziția lui Vladimir Putin. Dar dacă nu vedem niciun rezultat după aceste discuții de pace, sunt Statele Unite pregătite să crească presiunea asupra Rusiei?”

Jared Kushner: „Am stat la masă cu Germania, care a fost un fost dușman al SUA, așa că nu există în lume dușmani veșnici sau aliați veșnici. Președintele Trump provine din mediul de afaceri, unde lucrurile sunt privite în logica unei situații în care ambele părți au de câștigat. Cum poți crea oportunități astfel încât fiecare parte să își atingă propriile interese? Iar speranța este că astfel pot fi obținute beneficii importante, la scară largă.”

Richard Engel, NBC News: „Ați fost implicați în nenumărate negocieri (de pace) din întreaga lume. De ce ar avea oamenii încredere în capacitatea voastră de a reuși de această dată, având în vedere că ați fost implicați în negocierile din Fâșia Gaza, care este în continuare o ruină, ați fost implicați în negocierile din Iran, iar acolo e în continuare război și ați participat la mai multe runde ale negocierii în acest conflict, care devine din ce în ce mai intens?”

Jared Kushner a subliniat imediat că întrebarea a fost pusă pe un ton malițios și a enumerat mai multe realizări ale administrației Trump.

Jared Kushner: „Cred că președintele are un istoric profesional care demonstrează că rezolva lucruri imposibile. Și dacă mă gândesc mai bine, cei din administrația anterioară (a lui Joe Biden) nici măcar nu au vizitat Rusia, probabil cu excepția directorului CIA. Dar totuși, este un război în desfășurare, sunt soldați de ambele părți ale frontului care vor să se întoarcă acasă la familiile lor.”

Nici jurnaliștii ucraineni nu i-au iertat pe cei doi oficiali americani.

Jurnaliștii ucraineni îi critică pe emisari

Dmitri Gordon, jurnalist ucrainean: „Nu credeți că Putin v-a păcălit în acest timp? Nu credeți că Putin, rușii și Rusia în general, înțeleg o singură limbă — limbajul forței? Și în sfârșit: Nu vi se pare dezgustător să stați la aceeași masă cu un criminal de război internațional, torționarul poporului ucrainean, care este direct responsabil de tragedia ucrainenilor?”

Steve Witkoff, trimisul special al președintelui Trump în Ucraina: „Am făcut aproximativ 8 vizite la Moscova pentru a mă întâlni cu președintele Putin. Am fost tratați întotdeauna cu respect de către Putin și echipa sa. Relațiile sunt esențiale în ceea ce privește soluționarea unor astfel de conflicte și, dacă nu ai relații cu ambele părți și ai o comunicare slabă, atunci probabil că sunt șanse foarte mici să se ajungă la o rezolvare pașnică.”

După întâlnirea cu emisarii americani, Moscova a insistat pe atingerea obiectivelor sale strategice și pe rezolvarea cauzelor profunde ale conflictului, semn că nu și-a schimbat deloc poziția.