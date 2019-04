Comisia Europeană discută azi despre situaţia statului de drept din România

„Comisia Europeană trebuie să acţioneze pentru a salva statul de drept. Colegiul Comisarilor va discuta, miercuri, starea statului de drept în România”, a anunţat marţi, într-un mesaj pe Twitter, Mina Andreeva, purtător de cuvânt al CE.

Potrivit acesteia, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, marți, la o dezbatere Euranet (consorţiul posturilor publice de radio din Europa), că susține adoptarea unor noi instrumente care să apere domnia legii în statele membre în viitor, informează News.ro.

"Comisia ar trebuie să întocmească o dată sau de 2 ori pe an un raport privind respectarea domniei legii în statele membre. Avem nevoie de o evaluare obiectivă", este de părere Juncker.

