Dragnea, întrebat dacă OUG privind Codurile va fi adoptată vineri: Nu cred

Pro TV

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că nu crede că vineri, în şedinţa Executivului, va fi adoptată o ordonanţă de urgenţă privind modificarea Codului penal şi a Codului de procedură penală, precizând că nu ştie mai multe amănunte, întrucât nu lucr

"La întrebarea dacă se vor da mâine aceste ordonanţe, eu spun: nu cred, mai multe nu ştiu, că nu lucrez în Guvern", a declarat Liviu Dragnea, întrebat dacă pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern de vineri ar urma să se regăsească şi o ordonanţă de urgenţă privind modificarea Codului penal şi a Codului de procedură penală, relatează Agerpres.

El a precizat că joi nu s-a discutat în partid pe acest subiect sau despre varianta unei proceduri prin Parlament pentru aceste modificări la Coduri.

"Nu am discutat acest lucru în partid astăzi, azi am avut întâlnire cu aproape 20 de judeţe, am discutat despre alegerile europarlamentare. Vom discuta săptămâna viitoare ce vom face", a declarat Dragnea.

Întrebat dacă a văzut modificările propuse de Ministerul Justiţiei la Codul penal şi la Codul de procedură penală, preşedintele PSD a spus: "Nu, nu le-am văzut, eu sunt un om foarte riguros, nu am de unde să ştiu, până la urmă, care este forma finală, atât de mult s-a discutat despre asta încât e o Fata Morgana".

Liderul social-democraţilor a subliniat, întrebat ce face PSD în privinţa ministrului Justiţiei, că nu a dat niciun termen în privinţa adoptării unei OUG privind Codurile penale şi că preocuparea partidului pe care îl conduce este legată de organizarea alegerilor europarlamentare.

"PSD se va ocupa de organizarea pentru alegeri. Eu nu am dat termene, mi-am exprimat o speranţă pentru că sunt colegi din partid şi din Parlament care, pe bună dreptate, încep să pună întrebări: de ce a apărut ideea sau angajamentul că se vor adopta prin OUG textele declarate constituţionale, pentru că, dacă s-ar fi continuat procedura în Parlament, până astăzi erau adoptate în Parlament cele declarate constituţionale şi intrate în vigoare", a spus Dragnea.

Dragnea a precizat în acelaşi context că la cea mai recentă discuţie pe care a avut-o cu Tudorel Toader acesta nu i-a transmis şi nici nu a sesizat că ar avea în intenţie să demisioneze, întrebat despre o postare pe Facebook a ministrului Justiţiei în care acesta spune că există prea multă preocupare în privinţa demiterii sau demisiei sale.

"La ultima mea discuţie cu domnul Toader nu mi-a zis şi nici nu am sesizat că ar avea intenţia să demisioneze, dimpotrivă", a adăugat preşedintele PSD.

Referitor la afirmaţiile preşedintelui Klaus Iohannis potrivit cărora adoptarea unei OUG de modificare a Codului penal şi Codului de procedură penală ar fi ilegitimă înainte de referendumul pe justiţie pe care l-a anunţat pentru 26 mai, Dragnea a spus: "Eu nu comentez toate prostiile lui Iohannis, doar pe cele prin care se dovedeşte foarte clar cum mai calcă în picioare Constituţia".

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, joi, că va convoca un referendum pe data de 26 mai.

"Este cert. Voi convoca un referendum pentru data de 26 mai, fiindcă aşa nu se mai poate. PSD continuă asaltul la adresa justiţiei", a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer