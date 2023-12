Comandantul armatei olandeze își avertizează țara să se pregătească pentru un război cu Rusia

Wijnen a atras atenţia că Rusia continuă să devină mai puternică şi spune că este nevoie de o armată puternică ca mijloc de descurajare.

"Există o singură limbă pe care Rusia o înţelege, şi aceasta este cea a unei armate puternice", a spus el, într-un interviu publicat, joi, de cotidianul De Telegraaf.

Prin urmare, este important ca deficitul de personal din armată să fie rezolvat. "Trebuie să lucrăm la pregătirea noastră operaţională, să ne asigurăm că avem suficientă forţă de descurajare", a pledat Wijnen, citat de News.ro.

Suedia, Finlanda și țările baltice, exemplu de urmat pentru Olanda

Acesta a mai declarat că Olanda ar trebui să urmeze exemplul altor ţări precum Suedia, Finlanda, ţările baltice, state care se învecinează cu Rusia sau sunt apropiate de aceasta şi sunt mai bine pregătite de război.

"Olanda trebuie să înveţe că întreaga societate trebuie să fie pregătită pentru momentul când lucrurile merg prost", a afirmat el. Pentru civili, acest lucru înseamnă să aibă în stoc alimente şi apă potabilă pentru situaţii de urgenţă.

"Olanda nu trebuie să creadă că siguranţa noastră este garantată pentru că suntem la 1.500 de kilometri distanţă", a avertizat comandantul.

"S-ar putea să ne fi obişnuit foarte mult cu ideea că va fi întotdeauna pace", a adăugat el.

Companiile olandeze trebuie, de asemenea, să joace un rol în rezilienţa ţării, potrivit generalului-locotenent. Dacă vine războiul, porturile olandeze ar putea deveni o importantă staţie de tranzit pentru militari şi echipamente în drum spre est, a arătat el. Întrebarea este dacă armata ar trebui să se ocupe de toată această logistică.

"Vedeţi, aici apar ecosisteme de companii care, dacă este nevoie, pot interveni pentru a face o parte din aceste livrări, de exemplu", a menţionat Wijnen.

De asemenea, comandantul olandez are aşteptări mari de la noul serviciu de voluntariat introdus pentru tineri, care a fost implementat după un program similar din Suedia. Până acum, aproximativ 600 de tineri au luat parte la această pregătire militară de un an, dar Wijnen speră să atragă în fiecare an între 2.000 şi 3.000 de tineri, dintre care o treime vor alege probabil o carieră în armată, iar o treime vor deveni rezervişti. În interviu, el a făcut referire la un "strat exterior de tineri de 18 ani", cu care armata profesionistă poate fi completată, iar pierderile armatei pot fi absorbite.

Șeful NATO le-a cerut aliaților să fie pregătiți pentru o eventuală confruntare cu Rusia

Şeful NATO, Jens Stoltenberg, a lansat şi el un apel de ceva timp pentru ca aliaţii să fie pregătiţi pentru o eventuală confruntare cu Rusia. Săptămâna trecută, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a fost cel care a declarat că ţara sa ar trebui să se pregătească pentru război şi că ar trebui să se revină la recrutare. A urmat apoi comandantul suprem al armatei belgiene, care a subliniat necesitatea urgentă ca Europa să se pregătească pentru un conflict cu Rusia, care devine din ce în ce mai asertivă pe măsură ce se menţine fermă în estul Ucrainei. De asemenea, Putin priveşte cu râvnă la statele baltice, care sunt membre NATO, notează De Telegraaf.

Comandantul Martin Wijnen îşi părăseşte în curând rolul de militar pentru a deveni director general al Rijkswaterstaat, agenţia de infrastructură care face parte din Ministerul Infrastructurii şi Gospodăririi Apelor. El va prelua noua funcţie la 1 ianuarie.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 29-12-2023 11:21