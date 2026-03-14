Iranul a lansat drone și rachete către țări din regiune după atacurile Statelor Unite și Israelului asupra sa, care au început pe 28 februarie. Teheranul a vizat baze militare americane, dar și infrastructură energetică și obiective civile din regiune.

Emiratele Arabe Unite, alături de alte state din zonă, au mobilizat sistemele de apărare aeriană pe măsură ce atacurile au continuat în a doua săptămână de conflict. Autoritățile au încercat în același timp să liniștească populația și investitorii internaționali, pe care țara încearcă de ani de zile să îi atragă.

Avertismentul autorităților privind informațiile distribuite online

Poliția din Dubai a avertizat însă cetățenii că fotografierea sau distribuirea imaginilor cu obiective sensibile sau de securitate, precum și redistribuirea unor informații neconfirmate pe rețelele sociale, pot duce la acțiuni legale și pot afecta securitatea națională.

Potrivit organizației Detained in Dubai, 21 de persoane au fost deja inculpate pentru postări pe rețelele sociale legate de atacurile iraniene.

De la începutul războiului, mai mulți expatriați au părăsit regiunea, însă alții au ales să rămână și descriu viața din oraș ca fiind o combinație între normalitate și tensiune.

Atacuri asupra hotelurilor, aeroportului și infrastructurii digitale

Hotelul de cinci stele Fairmont The Palm a fost lovit, iar resturi ale unei drone iraniene interceptate au provocat un incendiu la hotelul Burj Al Arab. Aeroportul din Dubai a fost, de asemenea, avariat într-un atac cu rachete, iar consulatul Statelor Unite din oraș a fost lovit marți de un posibil atac cu dronă care a provocat un incendiu în apropiere.

Atacuri asupra centrelor de date ale companiei Amazon Web Services din Emiratele Arabe Unite au provocat întreruperi în sistemele bancare, în plăți și în servicii digitale pentru companii și consumatori.

„Viața în Dubai acum este un amestec ciudat de normalitate și tensiune tăcută”, a declarat Glen Pawson, partener într-o agenție de marketing, stabilit în oraș din 2025.

Potrivit acestuia, este ușor să te lași absorbit de ritmul vieții cotidiene și să uiți pentru o vreme situația din regiune, până când apare o alertă pe telefon care îi îndeamnă pe oameni să se adăpostească.

Locuitorii descriu o atmosferă de vigilență, nu de panică

Pawson spune că a văzut de câteva ori sistemele de apărare aeriană lansând interceptori. „Vezi lumini pe cer și uneori resturi care ard când cad înapoi pe pământ. Este o experiență suprarealistă.”

Cu toate acestea, afacerile continuă să funcționeze, oamenii ies în oraș, iar atmosfera generală este mai degrabă una de „vigilență precaută” decât de panică.

Harley McGaughran, care locuiește în Dubai de doi ani și conduce o afacere de cumpărături personalizate pentru clienți de lux, spune că nu s-a simțit niciodată mai în siguranță.

El afirmă că traficul de clienți în magazinul fizic a scăzut, dar comenzile online și mesajele clienților au rămas constante. Restaurantele și cluburile de pe plajă sunt mai puțin aglomerate, însă activitatea economică continuă.

Într-un episod din 6 martie, McGaughran spune că a primit o alertă guvernamentală de evacuare în timp ce se afla la restaurant, iar evacuarea a fost gestionată eficient și fără panică.

Avocatul Nick Rowles-Davies, stabilit în Dubai din 2022, descrie situația drept „funcțională, dar tensionată”. Potrivit lui, vigilența este vizibilă în anumite zone, mai ales noaptea, când interceptările sunt audibile.

Băncile internaționale își retrag temporar angajații

În pofida încercărilor autorităților de a transmite imaginea unei activități economice normale, mai multe bănci internaționale au decis miercuri să își retragă angajații din birourile din Dubai, după ce Iranul a anunțat că va viza centre economice și instituții financiare asociate cu Statele Unite în Orientul Mijlociu.

Centrul Financiar Internațional din Dubai este acum mai liniștit după două atacuri iraniene din această săptămână care au vizat zona. Biroul de presă al orașului a confirmat incidentele, precizând că nu au existat victime.

Huburile regionale ale Goldman Sachs, Citi și Standard Chartered au cerut angajaților să lucreze de acasă.

Clădirea ICD Brookfield Place, un zgârie-nori proiectat de Foster + Partners și sediu pentru companii precum BlackRock, Bank of America, JPMorgan, EY și BNP Paribas, este în mod normal plină de bancheri, însă în prezent este aproape goală.