Cele mai vizibile efecte apar în call-centere, software, consultanță de management și publicitate, unde ocuparea forței de muncă a coborât semnificativ sub tendințele istorice, transmite CNBC, citează News.ro.

Goldman Sachs a analizat evoluția piețelor muncii din mai multe economii dezvoltate și a constatat că sectoarele cu o expunere mai mare la automatizarea prin AI au înregistrat, în general, o creștere mai lentă a numărului de locuri de muncă disponibile începând cu a doua jumătate a anului 2022.

Legătura dintre utilizarea AI și încetinirea angajărilor este deosebit de vizibilă în Germania, Australia și Statele Unite.

Unul dintre sectoarele cele mai afectate este cel al serviciilor de informare și comunicații. Creșterea numărului de angajați din acest domeniu a încetinit în aproape toate marile economii dezvoltate începând din 2022. În afara Statelor Unite, ocuparea forței de muncă rămâne însă în apropierea sau peste tendința sa pe termen lung.

Situația este mult mai evidentă în anumite industrii în care tehnologia poate prelua deja o parte importantă din activitatea oamenilor.

Call-centerele se remarcă prin cele mai mari diferențe față de tendințele istorice. Numărul angajaților din acest sector este cu 39% sub tendință în SUA, cu 33% în Canada și cu 27% în Germania.

Goldman consideră că aceste date indică faptul că presiunile generate de AI asupra locurilor de muncă au devenit deja vizibile în domeniile în care există instrumente capabile să automatizeze o parte semnificativă a sarcinilor.

Angajații aflați la început de carieră sunt cei mai vulnerabili

Impactul este mai puternic în cazul persoanelor care încearcă să intre pe piața muncii.

Goldman Sachs a analizat peste 800 de ocupații și a constatat că efectele negative asociate AI sunt cele mai pronunțate în rândul angajaților entry-level. Un efect negativ, dar mai redus, apare și în profesiile considerate foarte vulnerabile la înlocuirea prin inteligență artificială.

La nivelul întregii piețe a muncii, impactul este încă relativ redus. O expunere de 10% a unei ocupații la AI este asociată cu o diminuare de numai 0,1 puncte procentuale a ritmului anual de creștere a numărului de angajați în Franța, Canada și SUA.

Pentru angajații aflați la început de carieră, efectul este însă mult mai mare: depășește 0,6 puncte procentuale în Australia și 0,2 puncte procentuale în Statele Unite.

Concluzia Goldman Sachs este că efectele AI asupra angajărilor pot fi deja identificate în datele globale, dar sunt deocamdată concentrate într-un număr relativ restrâns de industrii și categorii de angajați.

AI este deja utilizată pe scară largă în economiile dezvoltate

Presiunile asupra pieței muncii apar pe măsură ce utilizarea inteligenței artificiale se extinde rapid.

Goldman Sachs a combinat rezultatele a 11 sondaje privind adoptarea AI și estimează că rata de utilizare în principalele economii dezvoltate se situează deja la aproximativ 15%-20%.

Franța, Statele Unite, Olanda și Marea Britanie se află printre liderii adoptării inteligenței artificiale, în timp ce Italia, Japonia și Noua Zeelandă se situează la niveluri mai reduse.

În marile economii emergente, rata estimată de adoptare a AI este de aproximativ 10%-15%.