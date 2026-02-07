Bithumb şi-a cerut scuze pentru greşeala care a avut loc vineri şi a declarat că a recuperat 99,7% din cei 620.000 de bitcoini, care valorează aproximativ 44 de miliarde de dolari la preţurile actuale.

Platforma intenţiona să distribuie mici recompense în numerar, în valoare de 2.000 de woni coreeni (1,37 dolari) către 249 de utilizatori care au participat la un eveniment promoţional, care a început vineri, în jurul orei 19:00.

Din greşeală însă, câştigătorii au primit, în medie, de 2.490 de bitcoin în valoare de 244 de miliarde de woni (166 de milioane de dolari americani) fiecare.

Bithumb a precizat că a oprit tranzacţiile şi retragerile din conturile utilizatorilor la ora 19:40, reuşind să recupereze imediat 618.212 bitcoin şi alţi 1.788 de bitcoini vânduţi între timp de utilizatori. Cu toate acestea, aproximativ 125 de bitcoini rămân nerecuperaţi.

"Dorim să clarificăm faptul că acest incident nu are legătură cu atacurile cibernetice externe sau breşe de securitate şi că nu există probleme cu securitatea sistemului sau cu gestionarea activelor clienţilor", a informat Bithumb într-un comunicat de presă.

Incidentul a provocat o scurtă scădere a preţului bitcoin pe platforma de schimb sud-coreeană din cauza vânzărilor efectuate de unii dintre destinatari.

Pentru scurt timp, preţurile bitcoin au scăzut cu 17% , ajungând la 81,1 milioane de woni.

Ulterior, cotaţiile şi-au revenit şi ultima dată un bitcoin se tranzacţiona la 104,5 milioane de woni.