Incidentul s-a produs în cartierul dens populat Petralona, Grecia, declanșând o operațiune de căutare și salvare imediată și de mare amploare.

Clădirea cuprindea șapte apartamente individuale. Conform rapoartelor inițiale de la fața locului, existau bănuieli că patru persoane ar fi rămas blocate sub dărâmături, dar toate au fost găsite între timp, transmite Greek Reporter.

Echipele de urgență s-au mobilizat

Pompierii eleni s-au deplasat la fața locului la scurt timp după prăbușire, înființând un post de comandă pentru a coordona operațiunile de salvare. O forță specializată formată din 30 de pompieri și opt autospeciale, alături de unitatea de elită 1 EMAK (Unitatea de Gestionare a Dezastrelor), a intervenit printre dărâmături.

Operațiunea s-a transformat într-o mobilizare interinstituțională la care au participat Poliția Elenă, Serviciul Național de Ambulanță (EKAV), Compania Publică de Gaz și HEDNO (operatorul rețelei electrice), care au întrerupt alimentarea cu utilități pentru a preveni dezastre secundare, precum explozii de gaz sau incendii electrice.

Lucrările de construcție sunt considerate responsabile pentru prăbușirea clădirii

Deși va urma o anchetă completă, pompierii au indicat că prăbușirea nu a fost o defecțiune structurală spontană. Concluziile preliminare arată că dezastrul s-a produs în timpul lucrărilor de construcție și excavare aflate în desfășurare la o clădire învecinată.

Autoritățile au reținut cinci persoane: patru muncitori și proprietarul șantierului vecin.