Acțiunea a fost revendicată printr-o înregistrarea de o grupare extremistă apropiată Gardienilor Revoluției din Iran. Însă anchetatorii britanici spun că nu pot confirma autenticitatea filmării. Pe de altă parte, oficialii occidentali încearcă să liniștească apele în contextul în care Israelul a transmis că rachetele iraniene pot atinge Parisul, Roma sau Londra.

Explozii înspăimântătoare au răsunat în cartierul Golden Green din nordul Londrei. Trei indivizi au împrăștiat lichid inflamabil și au incendiat patru ambulanțe ale unei asociații caritabile evreiești.

Tuburile cu oxigen din ambulante au sărit în aer, iar suflul exploziei a spart geamurile clădirilor din apropiere. 34 de localnici au fost evacuați.

Detective Chief Superintendent Luke Williams: ”Deși acest incident nu a fost declarat drept act terorist, ancheta este acum condusă de poliția antiteroristă, cu toată expertiza specializată pe care o oferă, iar toate pistele de investigație rămân deschise”.

Oliver Whitfield-Miocic, corespondent Sky News: ”Ambulanțele aparțineau Serviciului de Ambulanță al Comunității Hatzola. Este un serviciu de ambulanță deservit de voluntari. Intervine în principal pentru membrii comunității evreiești care au nevoie de asistență medicală. Incidentul a provocat în mod clar multă îngrijorare și anxietate în acest cartier, mai ales acum, când poliția a desemnat incidentul drept o infracțiune motivată de ură antisemită”.

Starmer: ”Este un atac antisemit îngrozitor”

Premierul britanic a condamnat ferm incidentul.

Keir Starmer, premierul Marii Britanii: ”Acesta este un atac antisemit îngrozitor. Antisemitismul nu își are locul în societatea noastră și este foarte important să fim uniți într-un moment ca acesta”.

Unele asociații evreiești au acuzat autoritățile că nu iau suficiente măsuri pentru a proteja comunitatea. Iar ambasada Israelului la Londra a scris pe X că...

”Antisemitismul este ceva comun pe străzile Londrei. Incendierea ambulanțelor nu este o anomalie, ci consecința anilor de marșuri pline de ură, incitare și intimidare, toate tolerate și în văzul tuturor”.

Anul trecut, au fost înregistrate 3.700 de incidente antisemite în Regatul Unit. Pe de altă parte, premierul britanic le-a dat asigurări cetățenilor că nu există informații cum că Iranul ar plănui să atace teritorii britanice. Dar nu a negat că Iranul ar avea capacitatea unei lovituri.

Șeful NATO, despre capacitatea Iranului de la lovi Europa: ”Sunt foarte aproape”

”Reporter: Se află Marea Britanie în raza de acțiune a rachetelor iraniene?

Keir Starmer: Evaluăm continuu nivelul de risc pentru ca țara să fie mereu în siguranță. Iar în acest moment nu există nicio evaluare care să indice că suntem vizați în vreun fel”.

În weekend, Iranul a lansat fără succes rachete balistice către baza militară americano-britanică Diego Garcia, aflată la aproximativ 4.000 de km depărtare. Analiștii spun că era o variantă îmbunătățită a rachetei cu rază intermediară de acțiune Khorramshahr-4, care ar putea lovi ținte de pe continentul european.

”Reporter: Israelul spune că au fost folosite rachete balistice intercontinentale care ar putea lovi Berlinul, Parisul și Roma. Împărtășiți această evaluare israeliană?

Mark Rutte, secretarul general al NATO: Nu putem confirma acest lucru în acest moment. Analizăm situația. Ceea ce știm cu siguranță este că sunt foarte aproape de a avea această capacitate”.