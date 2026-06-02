Fostul brand auto iugoslav a oferit noi informații despre revenirea sa planificată. După prezentarea inițială a unui model de design la München, în 2025, Yugo a prezentat noi etape ale conceptului și a dezvăluit primele detalii tehnice în cadrul conferinței SEE Automotive de la Belgrad. Potrivit anunțului, primul model va fi echipat cu un sistem de propulsie hibrid cu tehnologie „range extender” (extensor de autonomie), relatează automobil-industrie.de.

Sistemul este proiectat să funcționeze cu mai multe tipuri de combustibil și, în condiții ideale, ar urma să consume doar 2,2 litri la 100 de kilometri. Spre deosebire de hibridele plug-in, acesta nu va avea funcție de încărcare externă. Motorul termic va funcționa în principal ca generator pentru producerea energiei electrice.

Yugo a apărut pe șosele în urmă cu aproape 45 de ani. Bazat pe o tehnologie adaptată de la Fiat 127, automobilul a ajuns inclusiv pe piața din Statele Unite, unde a atras un interes uriaș datorită prețului său extrem de redus: doar 3.990 de dolari.

Totuși, din cauza calității slabe și a problemelor de fiabilitate, Yugo a devenit rapid sinonim cu eșecul. În ciuda reputației sale controversate, producția modelului a continuat timp de 28 de ani, până în 2008. Între timp, Yugo s-a transformat într-un simbol al culturii pop, mai ales în SUA, unde au fost scrise mai multe cărți despre automobil și unde acesta a apărut în numeroase filme, scrie Sarajevo Times.

Cât va costa modelul

Yugo și-a stabilit un preț țintă de aproximativ 12.000 de euro. Din punct de vedere estetic, noul model rămâne fidel conceptului prezentat în 2025: un automobil compact cu trei uși, un design simplu și un caracter sportiv.

Prețul s-ar situa sub cel al celor mai ieftine modele noi Dacia, disponibile în prezent pe piață. Logan și Sandero pornesc de la aproximativ 15.000–16.000 de euro, în funcție de versiune și nivelul de echipare. Logan rămâne una dintre cele mai accesibile berline noi din Europa, în timp ce Sandero și varianta Stepway, cu design inspirat din SUV-uri, sunt printre cele mai populare modele entry-level ale mărcii. În segmentul electric, Dacia Spring este cel mai accesibil model al mărcii, cu un preț de pornire de aproximativ 19.000 de euro înainte de aplicarea programelor de subvenții, precum Rabla.

În spatele proiectului se află antreprenorul sârb Aleksandar Bjelić, care are și un profil academic inedit. În 2009 și-a obținut doctoratul la Universitatea din Craiova, cu o teză despre „Gestionarea riscurilor în organizațiile contemporane”. În același oraș funcționează și uzina Ford Otosan.

Aleksandar Bjelić este un antreprenor sârb activ în domeniile consultanței de afaceri, investițiilor și mobilității, cu activitate în Serbia și Germania, potrivit CV-ului său. În ultimii ani, a ocupat poziții de conducere în mai multe companii, inclusiv Bjelić Group, Bjelić & Partner, Bjelić & Barth și B43 GmbH, iar din 2024 figurează drept proprietar al YUGO Automobile. În paralel, activează în mediul academic, fiind profesor la Alfa BK University din Belgrad, după ce anterior a predat ca lector în cadrul aceleiași instituții.