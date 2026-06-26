Lunin a susținut că a înregistrat videoclipul deoarece „reprezentanți de rang înalt ai Ministerului Apărării și ai agențiilor de securitate” s-au întâlnit cu el și au decis să-l folosească pentru a transmite un mesaj președintelui.

Militarul susține că a fost contactat deoarece Vladimir Putin ar fi văzut un alt mesaj video pe care acesta îl înregistrase anterior, în luna iunie.

În noul mesaj, el afirmă că mii de militari ruși sunt ținuți în gropi și supuși torturii „pentru că au refuzat să execute ordine stupide și sinucigașe” sau să le dea comandanților lor bani.

Lunin a avertizat că, dacă nu se va întâlni cu Putin la Kremlin într-o transmisiune în direct, „consecințele vor fi foarte grave”, susținând că „armata își va întoarce armele împotriva Kremlinului”.

În mai puțin de 24 de ore, mesajul său a fost vizualizat de aproape 11 milioane de ori. Iată ce se știe despre Aleksandr Lunin.

Aleksandr Lunin este un sergent-major (grad inferior) din cadrul Forțelor Armate ale Federației Ruse, originar din regiunea Voronej, care a participat la invazia pe scară largă a Ucrainei.

Potrivit informațiilor obținute de publicațiile Meduza și Mediazona din baze de date scurse, Lunin a luptat în cadrul Diviziei 150 Infanterie Motorizată, unitate care face parte din Armata a 8-a de Gardă, și a fost rănit în timpul războiului.

Lunin are 39 de ani și, potrivit datelor, s-a născut pe 25 mai 1987. În trecut a purtat numele de familie Pustovalov, pe care l-a schimbat în Lunin în 2023, potrivit publicației Agenstvo.

Militarul afirmă că participă la conflicte armate încă de la vârsta de 19 ani și că a fost implicat în mai multe „puncte fierbinți”, relata în ianuarie canalul de Telegram Ne jdi horoșie novosti („Nu aștepta vești bune”).

El susține că a suferit răni și contuzii și că are probleme grave de sănătate, inclusiv de natură psihologică.

Lunin a participat la războiul din Ucraina în cadrul batalionului de voluntari Sudoplatov. A servit în această unitate din decembrie 2022, când batalionul a fost înființat de autoritățile instalate de Rusia în Melitopolul ocupat.

Inițial a fost pușcaș, apoi a devenit comandant al unei grupe de cercetare, iar ulterior a preluat conducerea unui pluton de recunoaștere.

În timpul serviciului, el spune că s-a calificat ca mortarist și artilerist și că și-a petrecut „întregul contract” pe direcția Kursk, unde a suferit o contuzie.