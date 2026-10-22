„Crearea de blocuri şi provocarea unor confruntări geopolitice cu o mentalitate de Război Rece nu favorizează o dezvoltare paşnică şi stabilă a regiunii arctice”, a declarat, în conferinţa de presă periodică, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe din China, Mao Ning, potrivit News.ro.

„Activităţile Chinei în Arctica vizează promovarea unei dezvoltări paşnice, stabile şi durabile a acestei regiuni şi sunt conforme cu dreptul internaţional”, a susţinut ea.

UE a prezentat marţi o nouă strategie pentru Arctica, ale cărei linii directoare vizează consolidarea flotei sale de spărgătoare de gheaţă şi a sistemului de supraveghere, precum şi conectarea pe termen lung a Europei şi a Japoniei printr-un cablu de comunicaţii care trece prin Groenlanda şi Canada.

Rusia, China şi Statele Unite şi-au intensificat prezenţa în zonă, atrase de poziţia sa strategică, de resursele naturale importante şi de perspectiva unor facilităţi de circulaţie odată cu topirea şi retragerea gheţii marine.

Un portcontainer chinez a ajuns în Europa pe o rută rapidă prin Arctica în lunile august-septembrie, o premieră pentru gigantul asiatic, care i-a permis să ocolească Orientul Mijlociu.

De ce contează Arctica pentru Europa

„Arctica reprezintă vecinătatea nordică a Europei, o regiune apropiată, interconectată cu noi și esențială pentru viitorul nostru. Iar aceasta este în schimbare. Noile rute maritime și resursele naturale alimentează competiția strategică. Prin noua noastră strategie, investim în consolidarea securității, în infrastructură rezilientă și în oportunități economice. În beneficiul oamenilor care consideră Arctica drept casă și al spațiului pe care îl împărțim”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, după cum arată site-ul CE.

Arctica este importantă pentru securitatea, clima și prosperitatea Europei.

Devine tot mai importantă în contextul intensificării competiției geopolitice, al activității militare și al interesului pentru resurse și rute maritime. În acest context, Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie pentru consolidarea securității, combaterea schimbărilor climatice și susținerea dezvoltării economice durabile, cu accent pe protejarea comunităților locale și a popoarelor indigene.