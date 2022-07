Cercetător: O furtună solară va ”lovi direct” Pământul pe 19 iulie

Deși furtunile geomagnetice nu au cauzat niciun rău, ele trag un semnal de alarmă pentru ce se poate întâmpla în viitor cu furtunile mai puternice care vor lovi Pământul.

La începutul acestei luni, o furtună geomagnetică de clasă G1 a lovit Pământul, provocând aurore strălucitoare peste Canada. Singura problemă este că nimeni nu a văzut această furtună venind până nu a fost destul de târziu.

The long snake-like filament cartwheeled its way off the #Sun in a stunning ballet. The magnetic orientation of this Earth-directed #solarstorm is going to tough to predict. G2-level (possibly G3) conditions may occur if the magnetic field of this storm is oriented southward! pic.twitter.com/SNAZGMmqzi