Explozie puternică în Marsilia. O clădire s-a prăbușit, iar mai multe persoane au fost grav rănite | VIDEO

"Există suspiciuni puternice că o explozie a provocat prăbuşirea, dar trebuie să fim foarte atenţi la cauze în această etapă", a afirmat, la rândul său, Christophe Mirmand, prefectul regiunii din sudul Franţei. Gazul poate fi "o posibilă opţiune", potrivit acestuia.

În momentul exploziei, în jurul orei 00:40 (22:40 GMT), "totul s-a cutremurat, am văzut oameni alergând şi era fum peste tot, clădirea a căzut înspre stradă", a declarat pentru AFP Aziz, care nu a dorit să-şi spună numele de familie. El a explicat că deţine un magazin de alimente care funcţiona pe timp de noapte pe strada unde clădirea s-a prăbuşit.

Operaţiunile de salvare sunt complicate de "un incendiu în dărâmături" care "împiedică trimiterea câinilor şi a echipelor specializate în căutarea eventualelor victime care s-ar afla sub dărâmături", a declarat primarul, care a adăugat că există posibilitatea ca numărul victimelor să crească.

