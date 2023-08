Cel puțin 25 morți, printre care și copii, și 66 de răniți într-o explozie la o benzinărie din Rusia | VIDEO

Un incendiu a izbucnit la un atelier de reparații auto amplasat pe marginea drumului unei autostrăzi și a provocat explozii care s-au extins la benzinăria respectivă, au declarat oficiali ruși, potrivit agenției de știri Interfax.

Imaginile postate online au arătat o clădire cu un etaj în flăcări, informează Reuters.

„E ca într-un război aici”, a spus un martor.

BREAKING – Russia: A powerful explosion at a service building of a gas station close to an oil depot in the city of Makhachkala, Dagestan. pic.twitter.com/3EapsxcPYo

Zece dintre persoanele rănite se află în stare critică, a anunțat agenția de presă RIA, citându-l pe ministrul adjunct al Sănătății din Rusia, Vladimir Fisenko.

Treisprezece dintre răniți sunt copii, a raportat Interfax, citând autoritățile din Daghestan.

Powerful explosion tonight at the Nafta-24 gas station. UPD: The fire tourism is strong and according to preliminary data, most of the dead and injured are "onlookers" who gathered to look at the fire. pic.twitter.com/ejZb5IMuge