VIDEO Incendiu la un depozit de muniții din Rusia, lângă Ucraina. Două sate au fost evacuate

Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod, a afirmat într-un comunicat că serviciile de urgenţă investighează cauza incendiului produs în apropierea aşezărilor Tomonovo şi Soloti, la 15 km de Ucraina. El nu a dat alte detalii, conform Agerpres.

Un site de ştiri ucrainean popular a postat un video care ar arăta o imensă minge de foc degajând o coloană de fum de la baza respectivă. Reuters precizează că nu a putut verifica în mod independent autenticitatea înregistrării.

Evening fireworks at the ammunition depot in Belgorod region. Most likely, the fireworks were arranged by the 237th Tank Regiment based near the village of Soloti. pic.twitter.com/nCgUVuKYIZ