Incendiu la un depozit de combustibil, lângă podul Kerci. Flăcările se ridică deasupra unor rezervoare | VIDEO

Publicația nu a putut verfica în mod independent informația, însă imagini de pe rețelele sociale arată flăcări și fum negru care se ridică deasupra a ceea ce păreau a fi rezervoare mari pe care erau inscripționate avertismente roșii de „Inflamabil”.

A Ukrainian Drone Attack has reportedly taken place against a Fuel Depot in the Russian Port City of Taman which is roughly 5 Miles from the the Kerch Strait Bridge into Crimea. pic.twitter.com/kQ4Or8vhP4 — OSINTdefender (@sentdefender) May 3, 2023

„Incendiul a fost clasificat ca fiind de cel mai înalt grad de dificultate”, a declarat Veniamin Kondratiev, guvernatorul regiunii Krasnodar, pe canalul său de Telegram. Acesta a menționat că nu au fost înregistrate victime.

Russian oil depot facing occupied Crimea across Kerch strait ablaze "A tank with oil products caught fire in the village of Volna," reported Russia's Krasnodar Krai fovernor Veniamin Kondratiev.

????multiple Russian TG channels pic.twitter.com/0mGuBA7Vv0 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 3, 2023

Potrivit lui Kondratiev, incendiul a izbucnit în satul Volna, în apropiere de podul din Crimeea peste strâmtoarea Kerci, o arteră majoră pentru forțele ruse.

The Smoke from the Fuel Depot Fire near the Port City of #Taman seen from near the Kerch Strait Bridge in #Russian-Occupied #Crimea pic.twitter.com/u9JiSj6DfZ — TOGA (@KrzysztofJano15) May 3, 2023

