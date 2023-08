Incendiu la o universitate din Donețk, după atacurile ucrainene. Rusia acuză Kievul că a folosit muniție cu dispersie

Oficiali din cadrul ministerului regional al situaţiilor de urgenţă au declarat pe Telegram: „Incendiul deschis în clădirea Universităţii Naţionale de Economie şi Comerţ din Doneţk, care poartă numele lui M. Tugan-Baranovski, a fost eliminat. În prezent, structurile sunt demontate şi turnate”, citează news.ro.

The #Donetsk National University of Economics and Trade was hit last night. pic.twitter.com/rqGhvy7kyH