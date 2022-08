VIDEO Incendiu de proporții în Moscova. Fumul se vede din avion

Flăcările au cuprins o suprafață de 35.000 de metri pătrați dintr-un total de 40.000 de metri pătrați. Peste 1.000 de oameni au fost evacuați, au transmis serviciile de urgență, potrivit Interfax.

????????????#Mordor on fire

Lit #Moscow

The largest warehouse of the online store #Ozon self-destructed. It is reported that the fire amounted to 20 thousand square meters.????????????#Ukraine #UkraineWillWin #Ukrainian #UkraineRussiaWar #UkraineWar #UkraineRussianWar pic.twitter.com/d0EVg2eGuD