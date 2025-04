Cel puţin 25 de morţi, inclusiv copii, în Fâşia Gaza, în atacuri israeliene cu rachetă împotriva unor corturi de refugiați

Armata israeliană, care nu a comentat imediat aceste atacuri, şi-a intensificat bombardamentele aeriene şi şi-a lărgit operaţiunile terestre în Fâşia Gaza asediată, după ce şi-a relansat războiul la 18 martie.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu este de părere că o presiune miliară sporită ar obliga Hamasul să-i predea ostaticii răpiţi în atacul mişcării islamiste palestiniene la 7 octombrie 2023 în sudul Israelului.

Acest atac a declanşat Războiul în Fâşia Gaza, unde Israelul a lansat o ofensivă de represalii care s-a soldat cu zeci de mii de morţi, a deplasat marea majoritate a celor 2,4 milioane de locuitori şi a provocat un dezastru umanitar.

”Cel puţin 16 martiri, majoritatea femei şi copii, şi 23 de răniţi în tirul a două rachete israeliene împotriva mai multor corturi în care se adăposteau familii deplasate în zona Al-Mawassi, la Khan Yunis (sud)”, a declarat AFP un purtător de cuvânt al Apărării Civile, Mahmoud Bassal.

Un tată şi copilul său au fost ucişi într-un atac vizând un cort de deplasaţi în zona Al-Mawassi, a precizat el. iar un atac vizând un cort de deplasaţi la Beit Lahia (nord) s-a soldat cu şapte morţi, ”majoritatea femei şi copii”.

Imagini AFP surprind corturi incendiate în zona Al-Mawassi, în urma atacurilor, şi membri ai Apărării Civile încercând să stingă flăcările.

Cadavre au fost transportate după aceea cu o ambulanţă, în timp ce civili adunau - la lumina telefonului mobil - rămăşiţe umane din pături.

”TOTUL A EXPLODAT”

”Eram în cortul nostru şi dintr-o dată am văzut o lumină roşie. Apoi corturile au explodat şi au luat foc. Totul a explodat. Am fugit către mare, iar de acolo am văzut focul extinzându-se de la un cort la altul. Copii au fost ciopârţiţi!! Despre ce umanitare vorbesc ei?”, exclamă o deplasată la Mawassi, Israa Aboulrouss.

Israelul a jurat să distrugă Hamasul, care a preluat puterea în 2007 în Fâşia Gaza vecină. El vrea ca mişcarea să se dezarmeze şi ca combatanţii să părăsească enclava, ceea ce mişcarea refuză.

Armata israeliană, care strânge laţul, a anunţat miercuri că a transformat 30% din acest teritoriu palestinian ”în perimetru de securitate” şi a anunţat că a ”eliminat”, începând de la 18 martie, peste 100 de ”ţinte”.

În pofida condamnărilor multor ţări şi organizaţii, Israelul menţine interdicţia intrării ajutorului umanitar în Fâşia Gaza, pe care o asediază de la începutul războiului.

În paralel, Hamasul, considerat o organizaţie teroristă de către Israel, Statele Unite şi Uniunea Europeană (UE), a anunţat că examinează o propunere israeliană a unui armistiţiu, transmisă prin mediatorul egiptean.

CONTINUAREA NEGOCIERILOR

Miercuri, biroul premierului israelian a anunţat că Netanyahu a ţinut ”o reuniune de avaluare a poblemei ostaticilor cu echipa de negociere şi oficiali de rang înalt din aparatul Securităţii”.

”El a dat instrucţiuni să se continue demersurile în vederea avansării problemei ostaticilor noştri”, potrivit biroului.

Atacul de la 7 octombrie a antrenat moartea a 1.218 persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date oficiale israeliene. Dintre cele 251 de persoane răpite în acea zi, 58 sunt reţinute în continuare în Fâşia Gaza, dintre care 34 sunt moarte, potrivit armatei israeliene.

Potrivit Ministerului Sănătăţii al Hamas, cel puţin 1.652 de palestinieni au fost ucişi începând de la 18 martie, crescând la 51.025 numărul morţilor în Fâşia Gaza de la începutul războiului, în urmă cu 18 luni.

Fşia ”Gaza a devenit o groapă comună a palestinienilor şi celor care le vin în ajutor”, a denunţat miercuri ONG-ul Médecins sans frontières (MSF).

Un armistiţiu în perioada 19 ianuarie-17 martie a permis întoarcerea în Israel a 33 de ostatici - opt morţi -, în schimbul eliberării a aproximativ 1.800 de palestinieni din închisori israeliene.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: