În buletin a rămas cu numele de la naștere, Manuel Garrido Baños, însă, din punct de vedere legal, de 4 luni este înregistrat ca femeie.

Situația nu mai este chiar așa de nebuloasă după ce aflați că, în acest fel, Manuel a putut accesa subvenții europene destinate exclusiv femeilor apicultor, în cadrul Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene.

În februarie 2023, guvernul spaniol a aprobat o lege care permite schimbarea sexului în registrul civil fără a prezenta un raport medical sau psihologic. Textul legii afirmă că menționarea sexului în acte se bazează pe ”principiul liberei dezvoltări a personalității”.