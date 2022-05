Cel mai căutat fugar din ultimii 20 de ani a fost găsit decedat. Individul era acuzat că a organizat un genocid

Trupul lui a fost descoperit într-un cimitir din afara orașului Harare, capitala statului african Zimbabwe.

Corpul lui Protais Mpiranya a fost deshumat, luna trecută, la cererea investigatorilor ONU, iar identitatea sa a fost confirmată marți, în urma unei analize ADN.

În 1994, pe vremea când era șeful gărzii prezidențiale din Rwanda, potrivit condamnării sale, Mpiranya le-a înmânat subalternilor săi o listă cu etnici tutsi de seamă care trebuiau uciși împreună cu familiile lor.

Mpiranya a înarmat și a instruit miliția hutu de temut Interahamwe, responsabilă pentru sute de mii de crime.

După ce a dat semnalul că măcelul poate să înceapă, în aprilie 1994, a avut loc doborârea avionului cu care călătorea președintele țării, Juvenal Habyarimana.

Mpiranya nu s-a oprit aici! El și-a trimis apoi acoliții să masacreze populație tutsi. Apoi, după căderea regimului hutu în iulie 1994, acesta a fugit din țară.

Protais Mpiranya a stat patru ani în Camerun, apoi a plecat în Republica Democrată Congo, țară în care a luptat împotriva armatei rwandeze.

Fugarul Mpiranya a rămas liber și în viață până după închiderea Tribunalului Penal Internațional pentru Rwanda (TPIR), fondat în 1994 pentru a trage la răspundere persoanele care au comis genocidul soldat cu 800.000 de morți.

Tribunalul l-a inculpat pentru opt capete de acuzare, inclusiv pentru genocid și crime împotriva umanității, dar Mpiranya a fost de negăsit și nu a putut fi judecat.

To the People of Rwanda, the criminals who were hiding and protecting Protais Mpiranya do NOT represent Zimbabwe. Now you understand why some of us are fighting to remove these people from Power. They are a cabal in pursuit of narrow interests. I am sorry on behalf of AFRICANS pic.twitter.com/sy0YCQu9Xm

După ce tribunalul a fost închis în 2015, a fost instituit un "mecanism restant" care a primit misiunea de a încheia cazurile vechi.

La data de 7 februarie, ora 07:00, o echipă de investigatori a ajuns la cimitirul de lângă Harare, acolo unde mormintele erau aproape invizibile, fiind ascunse sub iarba înaltă.

Oamenii legii au avut nevoie de două ore și jumătate pentru a găsi ceea ce căutau: o piatră neagră ridicată în memoria lui Sambao Ndume, un bărbat a cărui dată de naștere se potrivea cu cea a lui Mpiranya: 30 mai 1956.

Un membru al echipei și-a amintit de descoperirea mormântului: "A fost acel moment în care colegul meu a strigat: 'L-am găsit!'. Și am stat cu toții acolo, uitându-ne la el. A fost exact așa cum am crezut că va fi", a spus el.

Pe mormântul resepctiv era scris: "Aici se odihnește pe vecie cel care și-a iubit patria, poporul și familia mai mult decât propria viață".

Protais Mpiranya who was involved in the Rwandan genocide has finally been found dead in Zimbabwe under the name Sambao Ndume by UN investigators using DNA.

He was one of the most wanted criminals with a US$5 Million reward, but the GVT of Zimbabwe was protecting him.#Rwanda pic.twitter.com/MY7Qdc9NEO