Averile „prezidențiabililor” - Lista caselor și conturilor cu bani. Cine este cel mai bogat candidat la Cotroceni

Mircea Geoană și-a cumpărat teren în apropierea Capitalei, are două apartamente în București, unul cumpărat și unul moștenit, două mașini, obiecte de mobilier sau decorative moștenite, plus bijuterii și obiecte de artă.

În ultimul an, a vândut un apartament de 220.000 de euro și a donat o mașină de 40.000 de euro. În declarația de avere, are aproximativ 450.000 de euro în depozite și plasamente și investiții de aproximativ 250.000 de euro.

Fostul secretar general adjunct al NATO a avut anul trecut indemnizație de 240.000 de euro pentru funcției deținute, dar câștigă și pensie că fost diplomat și bani din chirie și din drepturi de autor.

Premierul Marcel Ciolacu deține două terenuri și două case în județul Buzău, nu are mașină și are în conturi 115.000 de lei. Din indemnizația de premier a strâns aproape 180.000 de lei, iar soția lui, care administrează o patiserie din Buzău, are un salariu lunar de 4.500 de lei.

Averile strânse de candidații la prezidențiale

Nicolae Ciucă are două terenuri, unul în comuna Plenița, unde s-a născut, altul în Ilfov, casă lângă București, două mașini, aproape 340.000 de lei depozite în conturi și 100.000 de lei datorie la bancă. În declarația de avere și-a trecut indemnizația de fost premier, cea de președinte al senatului și pensia specială.

Elena Lasconi a trecut mai multe terenuri și case moștenite de soțul său, o mașină, a acordat un împrumut de 33.000 de lei către USR și are de plătit credite de peste 400.000 de lei. Trăiește din salariul de primar, iar soțul său este consilier juridic la grupul USR din Camera Deputaților.

George Simion nu are terenuri, nici casă, nu a declarat nicio mașină, nici bijuterii sau tablouri mai scumpe de 5.000 de euro. În schimb, a rămas cu 60.000 de euro după botezul copilului organizat la Gura Humorului.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, are 3 terenuri intravilane și 2 agricole, 3 case de locuit în județele Cluj și Harghita, are patru mașini și a investit în tablouri ale artiștilor contemporani.

Fostul premier Ludovic Orban deține împreună cu soția o casă de locuit, are o mașină veche de 17 ani și trăiește din indemnizația de deputat.

Candidat independent la prezidențiale, Cristian Diaconescu a moștenit un teren într-o comună din Argeș și a mai cumpărat unul. Mai deține două case și un apartament, două mașini și a moștenit trei tablouri a căror valoare este mai mare de 6.000 de euro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: