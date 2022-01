Un șef al mafiei italiene, fugar de 20 de ani, a fost prins, după ce a fost văzut pe Google Street View

Google Street View

Poliția spaniolă a reținut un important lider mafiot italian, care a fost condamnat pentru crimă și trafic de droguri acum 20 de ani, dar care a fugit, după ce a fost depistat pe Google Street View.

O imagine de pe Google Street View îl arăta pe Gioacchino Gammino în fața unul magazin de fructe și legume din Spania.

Gammino, în vârstă de 60 de ani, ducea o viață liniștită în Spania, unde își înființase un magazin de fructe și legume sub un nume fals, relatează The Telegraph, citat de The Sun.

De când a fugit în Spania, el și-a schimbat numele în Manuel, iar magazinul se numește El Huerto de Manu – Grădina lui Manu.

Chiar și el a fost surprins de faptul că a fost prins. “Nici măcar nu mi-am sunat familia în ultimii 10 ani”, a declarat el.

El va fi dus în Italia, unde va ispăși o pedeapsă cu închisoare pe viață.