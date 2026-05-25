Ce au găsit autoritățile în Sintești, după ce au monitorizat zona cu drone. VIDEO

În total, s-au dat amenzi de aproape 700.000 de lei şi s-au confiscat 136 de tone de deşeuri. De asemenea, au fost formulate două plângeri penale.
„Zona a fost monitorizată de autorităţi încă de la începutul anului, iar de peste o lună, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au monitorizat permanent zona cu ajutorul dronelor din dotare, acumulând 65 de ore de zbor şi documentând traseele de transport ale deşeurilor, zonele de depozitare ilegală, activităţile de incendiere şi circuitele prin care materialele rezultate erau valorificate ulterior. Cu ajutorul coordonatelor stabilite din dronă şi al informaţiilor furnizate prin protocoalele de colaborare încheiate cu ANCPI, Poliţia Română şi DRPCIV, au fost identificaţi proprietarii terenurilor şi ai autovehiculelor implicate în activităţile ilegale", anunţă, luni seară, Garda Naţională de Mediu.
Instituţia precizează că, în urma monitorizării, s-au dispus măsuri înainte de deschiderile de luni, respectiv 10 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 60.000 lei aplicate proprietarilor terenurilor pe care au fost identificate depozitări ilegale de deşeuri, o amendă de 45.000 lei aplicată Primăriei Vidra pentru neluarea măsurilor de salubrizare a 19 terenuri şi o sesizare penală pentru îngropare ilegală de deşeuri.
„În această dimineaţă, forţele de control au intrat simultan în mai multe zone din Sinteşti şi din localităţile adiacente, inclusiv în centre de colectare şi puncte suspectate că preiau sau valorifică materiale provenite din activităţi ilegale. La acţiune au participat 50 comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu, inclusiv operatori drone, 62 poliţişti şi 50 de jandarmi", precizează Garda de Mediu.
Amenzi de peste 500.000 de lei
În urma controalelor desfăşurate luni au fost aplicate alte 10 amenzi contravenţionale în valoare totală de 555.000 lei şi a fost întocmită o nouă sesizare penală pentru incendiere ilegală de deşeuri.
Comisarii au confiscat:
- 24 tone de aluminiu, estimate la aproximativ 216.000 lei;
- 10 tone de cupru, estimate la aproximativ 520.000 lei;
- 1 tonă de materiale metalice, estimate la aproximativ 1.150 lei;
- 6 tone de baterii şi acumulatori auto, estimate la aproximativ 16.800 lei.
De asemenea, au fost indisponibilizate în vederea confiscării 31 de autovehicule încărcate cu materiale provenite din activităţi ilegale:
- 51 tone de cupru, estimate la aproximativ 2.652.000 lei;
- 40 tone de aluminiu, estimate la aproximativ 360.000 lei;
- 10 tone de alamă, estimate la aproximativ 280.000 lei.
„Garda Naţională de Mediu împreună cu instituţiile cheie din MAI au controlat inclusiv actele pe care proprietarii de utilaje transport materiale feroase le-au produs, prin verificări la sursă. Avem suspiciuni întemeiate de folosire a actelor false, motiv pentru care vom înainta noi sesizări penale. Sinteşti rămâne una dintre cele mai problematice zone din proximitatea Capitalei în ceea ce priveşte incendiile provocate pentru recuperarea metalelor şi gestionarea ilegală a deşeurilor", mai arată oficialii Gărzii de Mediu.
Controalele vor continua
Andrei Corlan, Comisarul General al Gărzii Naţionale de Mediu, anunţă că astfel de controale vor continua.
„Avertizăm însă că acţiunile din teren asigură controlul asupra fenomenului, dar nu elimină cauza, dintr-un motiv simplu: cercetările din teren arată că valorificarea se face de către persoane fizice, în cea mai mare măsură. De aceea, este necesar ca în cel mai scurt timp propunerile legislative înaintate de Garda de Mediu şi promovate de MMAP să intre în vigoare. Limitarea volumelor de fier vechi pe care le pot comercializa persoanele fizice şi digitalizarea fluxurilor de deşeuri feroase la centrele de colectare, reprezintă blocarea activităţilor comerciale ilegale. Felicit colegii pentru răbdarea din timpul pregătirii acţiunii şi pentru excelenta implementare!", a explicat Andrei Corlan.
Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că luni are loc una dintre cele mai mari acţiuni de control la Sinteşti şi în localităţile din zonă din ultimii ani de zile, ea precizând că vor înregistra oficial astăzi plângerile penale, în urma constatărilor.
Potrivit IPJ Ilfov, controalele au avut loc în localitatea Sinteşti, judeţul Ilfov, precum şi la adresele a 5 centre REMAT, pentru verificarea legalităţii deţinerii şi comercializării deşeurilor.
Sursa:
News.ro
Etichete:
sintesti,
deseuri,
Garda de Mediu,