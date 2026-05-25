Ce au găsit autoritățile în Sintești, după ce au monitorizat zona cu drone. VIDEO

În total, s-au dat amenzi de aproape 700.000 de lei şi s-au confiscat 136 de tone de deşeuri. De asemenea, au fost formulate două plângeri penale.

„Zona a fost monitorizată de autorităţi încă de la începutul anului, iar de peste o lună, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au monitorizat permanent zona cu ajutorul dronelor din dotare, acumulând 65 de ore de zbor şi documentând traseele de transport ale deşeurilor, zonele de depozitare ilegală, activităţile de incendiere şi circuitele prin care materialele rezultate erau valorificate ulterior. Cu ajutorul coordonatelor stabilite din dronă şi al informaţiilor furnizate prin protocoalele de colaborare încheiate cu ANCPI, Poliţia Română şi DRPCIV, au fost identificaţi proprietarii terenurilor şi ai autovehiculelor implicate în activităţile ilegale", anunţă, luni seară, Garda Naţională de Mediu.

Instituţia precizează că, în urma monitorizării, s-au dispus măsuri înainte de deschiderile de luni, respectiv 10 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 60.000 lei aplicate proprietarilor terenurilor pe care au fost identificate depozitări ilegale de deşeuri, o amendă de 45.000 lei aplicată Primăriei Vidra pentru neluarea măsurilor de salubrizare a 19 terenuri şi o sesizare penală pentru îngropare ilegală de deşeuri.

„În această dimineaţă, forţele de control au intrat simultan în mai multe zone din Sinteşti şi din localităţile adiacente, inclusiv în centre de colectare şi puncte suspectate că preiau sau valorifică materiale provenite din activităţi ilegale. La acţiune au participat 50 comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu, inclusiv operatori drone, 62 poliţişti şi 50 de jandarmi", precizează Garda de Mediu.