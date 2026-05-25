Ce au găsit autoritățile în Sintești, după ce au monitorizat zona cu drone. VIDEO

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Garda de mediu

Garda Naţională de Mediu, împreună cu Poliţia Română şi Jandarmeria Română, a desfăşurat, luni, cea mai amplă operaţiune din acest an, fiind verificate reţelele implicate în depozitarea, incendierea şi valorificarea ilegală a deşeurilor în Sintești.

autor
Lorena Mihăilă

În total, s-au dat amenzi de aproape 700.000 de lei şi s-au confiscat 136 de tone de deşeuri. De asemenea, au fost formulate două plângeri penale.

„Zona a fost monitorizată de autorităţi încă de la începutul anului, iar de peste o lună, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au monitorizat permanent zona cu ajutorul dronelor din dotare, acumulând 65 de ore de zbor şi documentând traseele de transport ale deşeurilor, zonele de depozitare ilegală, activităţile de incendiere şi circuitele prin care materialele rezultate erau valorificate ulterior. Cu ajutorul coordonatelor stabilite din dronă şi al informaţiilor furnizate prin protocoalele de colaborare încheiate cu ANCPI, Poliţia Română şi DRPCIV, au fost identificaţi proprietarii terenurilor şi ai autovehiculelor implicate în activităţile ilegale", anunţă, luni seară, Garda Naţională de Mediu.

Instituţia precizează că, în urma monitorizării, s-au dispus măsuri înainte de deschiderile de luni, respectiv 10 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 60.000 lei aplicate proprietarilor terenurilor pe care au fost identificate depozitări ilegale de deşeuri, o amendă de 45.000 lei aplicată Primăriei Vidra pentru neluarea măsurilor de salubrizare a 19 terenuri şi o sesizare penală pentru îngropare ilegală de deşeuri.

„În această dimineaţă, forţele de control au intrat simultan în mai multe zone din Sinteşti şi din localităţile adiacente, inclusiv în centre de colectare şi puncte suspectate că preiau sau valorifică materiale provenite din activităţi ilegale. La acţiune au participat 50 comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu, inclusiv operatori drone, 62 poliţişti şi 50 de jandarmi", precizează Garda de Mediu.

Citește și
Cui dă statul român peste 560.000 de dolari lunar pentru a păstra buna relație cu SUA. Firma care îi va încasa

Amenzi de peste 500.000 de lei

În urma controalelor desfăşurate luni au fost aplicate alte 10 amenzi contravenţionale în valoare totală de 555.000 lei şi a fost întocmită o nouă sesizare penală pentru incendiere ilegală de deşeuri.

Comisarii au confiscat:

  • 24 tone de aluminiu, estimate la aproximativ 216.000 lei;
  • 10 tone de cupru, estimate la aproximativ 520.000 lei;
  • 1 tonă de materiale metalice, estimate la aproximativ 1.150 lei;
  • 6 tone de baterii şi acumulatori auto, estimate la aproximativ 16.800 lei.

De asemenea, au fost indisponibilizate în vederea confiscării 31 de autovehicule încărcate cu materiale provenite din activităţi ilegale:

  • 51 tone de cupru, estimate la aproximativ 2.652.000 lei;
  • 40 tone de aluminiu, estimate la aproximativ 360.000 lei;
  • 10 tone de alamă, estimate la aproximativ 280.000 lei.

„Garda Naţională de Mediu împreună cu instituţiile cheie din MAI au controlat inclusiv actele pe care proprietarii de utilaje transport materiale feroase le-au produs, prin verificări la sursă. Avem suspiciuni întemeiate de folosire a actelor false, motiv pentru care vom înainta noi sesizări penale. Sinteşti rămâne una dintre cele mai problematice zone din proximitatea Capitalei în ceea ce priveşte incendiile provocate pentru recuperarea metalelor şi gestionarea ilegală a deşeurilor", mai arată oficialii Gărzii de Mediu.

Controalele vor continua

Andrei Corlan, Comisarul General al Gărzii Naţionale de Mediu, anunţă că astfel de controale vor continua.

„Avertizăm însă că acţiunile din teren asigură controlul asupra fenomenului, dar nu elimină cauza, dintr-un motiv simplu: cercetările din teren arată că valorificarea se face de către persoane fizice, în cea mai mare măsură. De aceea, este necesar ca în cel mai scurt timp propunerile legislative înaintate de Garda de Mediu şi promovate de MMAP să intre în vigoare. Limitarea volumelor de fier vechi pe care le pot comercializa persoanele fizice şi digitalizarea fluxurilor de deşeuri feroase la centrele de colectare, reprezintă blocarea activităţilor comerciale ilegale. Felicit colegii pentru răbdarea din timpul pregătirii acţiunii şi pentru excelenta implementare!", a explicat Andrei Corlan.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că luni are loc una dintre cele mai mari acţiuni de control la Sinteşti şi în localităţile din zonă din ultimii ani de zile, ea precizând că vor înregistra oficial astăzi plângerile penale, în urma constatărilor.

Potrivit IPJ Ilfov, controalele au avut loc în localitatea Sinteşti, judeţul Ilfov, precum şi la adresele a 5 centre REMAT, pentru verificarea legalităţii deţinerii şi comercializării deşeurilor.

Regizorul Cristian Mungiu, critici la adresa statului român după ce a câștigat Palme d'Or: „E un pic rușinos. Nu e normal”

Sursa: News.ro

Etichete: sintesti, deseuri, Garda de Mediu,

Articol recomandat de sport.ro
Cum arată ultima ”bijuterie” lansată de BMW: ”Suntem mai pregătiți ca niciodată pentru viitor”
Cum arată ultima ”bijuterie” lansată de BMW: ”Suntem mai pregătiți ca niciodată pentru viitor”
Citește și...
Știri Actuale
Cui dă statul român peste 560.000 de dolari lunar pentru a păstra buna relație cu SUA. Firma care îi va încasa

Cotroceniul a încheiat un contract de consultanță în relațiile cu Statele Unite, pentru care va plăti nu mai puțin de 565.000 de dolari lunar. Firma americană Eversheds Sutherland va încasa acești bani.
Stiri externe
Ce prevede planul negociat de SUA cu Iran. Termen de 30 de zile de la semnarea unui acord

SUA şi Iranul discută un plan de deschidere a strâmtorii Ormuz la circa 30 de zile după ce vor ajunge la un acord pentru a pune capăt ostilităţilor, a relatat luni ziarul Nikkei, citând o sursă diplomatică din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.
Stiri Economice
„Bomba” de 11 miliarde de lei care va „bântui” bugetul salariilor la stat chiar dacă va fi adoptată o nouă lege a salarizării

Noua lege a salarizării unitare este prezentată de Guvern drept soluția pentru aducerea echității în sistemul bugetar. Însă, chiar dacă reforma va fi adoptată, statul tot va trebui să achite o notă de plată uriașă.

Recomandări
Știri Actuale
Calcule. Cât vor câștiga polițiștii și magistrații după noua lege a salarizării. Suma în funcție de grad

Salariile tuturor bugetarilor vor fi recalculate după o formulă prezentată, luni, de ministrul interimar al Muncii. 

Stiri Politice
Negocieri blocate pentru noul Guvern. Scenariul care se conturează după ce Nicușor Dan a luat în calcul un premier tehnocrat

La aproape trei săptămâni de la demiterea Guvernului Bolojan, președintele a avut o nouă serie de discuții cu câțiva dintre liderii fostei coaliții, dar tot nu s-a concretizat o formulă de guvernare.

Stiri Mondene
Anghel Damian și Codin Maticiuc, dezvăluiri din culisele serialului „Cămătarii”. „Au păcate. Nu îi privim ca pe niște modele”

În această seară, de la 23:30, PRO TV difuzează premiera serialului documentar „Cămătarii”. Abonații VOYO pot vedea astăzi două episoade ale producției. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 25 Mai 2026

46:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Mai 2026

01:57:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Cel mai mare zăcământ al României

43:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 15

24:42

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Alex Pașcanu a transmis două cuvinte despre Daniel Pancu

Sport

Întrebat ce notă ar da jocului prestat de Rapid în acest sezon, Olimpiu Moruțan a răspuns imediat