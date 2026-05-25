Administrația Prezidențială a anunțat, luni, semnarea unui contract de consultanță strategică și asistență pentru relația cu Guvernul și Congresul SUA, destinat susținerii unor obiective precum consolidarea capacității de apărare, atragerea de investiții majore, facilitarea liberei circulații a cetățenilor, integrarea în structuri internaționale relevante și combaterea criminalității transnaționale.

Acordul a fost încheiat cu Eversheds Sutherland pentru o perioadă inițială de șase luni și prevede un plafon maxim de remunerare de 565.000 de dolari lunar.

Cine este Eversheds Sutherland

Eversheds Sutherland este una dintre cele mai mari firme de avocatură și consultanță juridică la nivel global, cu sedii principale la Londra și Atlanta și o rețea globală de birouri. Firma a apărut, în 2017, din fuziunea dintre compania britanică Eversheds și firma americană Sutherland Asbill & Brennan.

Astfel, firma oferă servicii de consultanță juridică, relații guvernamentale, lobby și afaceri publice, consultanță strategică pentru companii și guverne, asistență în domenii precum energie, securitate, comerț internațional și reglementare.

În cazul României, importantă este divizia americană - Eversheds Sutherland (US) LLP - care are conexiuni și experiență în relația cu instituțiile federale americane, inclusiv Congresul și administrația de la Washington.

Administrația prezidențială susține că a optat pentru această firmă deoarece are experiența în relații guvernamentale, accesul la mediile politice și administrative din SUA și are capacitatea de a facilita dialogul instituțional la Washington.

Firmele de acest gen sunt des contactate de majoritatea statelor, companiilor mari de organizații internaționale pentru reprezentare și lobby în Statele Unite.

În prezent, societatea se numără printre cele mai mari firme de avocatură din lume, cu peste 2.500 de avocați, dintre care peste 550 parteneri, și o rețea de 74 de birouri în 34 de țări din Africa, Asia, Europa, Orientul Mijlociu și SUA.

Eversheds Sutherland US anunță astăzi rezultate financiare de referință pentru anul 2025, firma depășind pentru prima dată în istoria sa pragul de 500 de milioane de dolari în venituri în SUA, o realizare determinată de cererea puternică din partea clienților într-un peisaj juridic în rapidă evoluție.

Pentru 2025, Eversheds Sutherland US a raportat venituri brute de 503 milioane de dolari, reprezentând o creștere de 9,2% față de 2024. Profitul pe partener al firmei a crescut, de asemenea, cu peste 13,5% în SUA. Din 2020, veniturile firmei din SUA au crescut cu 39%, se arată pe site-ul firmei.

Eversheds Sutherland îi are ca parteneri pe Theodore H. Cominos și Mark Herlach Jr., iar conducerea executivă pentru operațiunile din SUA este asigurată de Lino Mendiola, CEO, și Adam Cohen, partener executiv.

Firma internațională are în componență și o subsidiară locală Eversheds Sutherland Romania, care are biroul central în București.