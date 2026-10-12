Situațiile financiare aprobate de Deloitte în Cipru au făcut ca active precum superiahturi, proprietăți de lux și avioane private, în valoare totală de 672 de milioane de dolari (508 milioane de lire sterline), să dispară din evidențele contabile ale companiilor lui Abramovici.

De asemenea, Deloitte pare să fi oferit consultanță pentru o schemă menită să evite plata unor impozite uriașe aferente averii oligarhului, prin falsificarea unor documente.

Avocatul Andrew Mitchell KC, specialist în legislația serviciilor financiare, a declarat că dovezile obținute de Panorama arată că schema reprezenta o formă clară de evaziune fiscală.

„Este vorba despre evaziune fiscală în toată regula. Nici nu ar putea fi mai evident”, a afirmat acesta.

Avocații lui Roman Abramovici au declarat că acesta neagă că ar fi comis evaziune fiscală sau că și-ar fi ascuns averea.

Ei au susținut că Panorama nu a prezentat nicio dovadă potrivit căreia Abramovici ar fi știut despre falsificarea vreunui document, ar fi autorizat-o sau ar fi dispus-o. De asemenea, au precizat că era legitim ca acesta să se bazeze pe sfaturile specialiștilor.

Deloitte Cipru a transmis că „își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația aplicabilă”.

Concluziile sunt prezentate în urma unei investigații comune realizate de BBC Panorama și Bureau of Investigative Journalism.

Roman Abramovici, de la proprietarul Chelsea la oligarhul sancționat de Marea Britanie

Timp de aproape două decenii, Roman Abramovici a fost cel mai cunoscut oligarh rus din Regatul Unit.

El a fost primit cu brațele deschise la Londra, unde a cumpărat clubul de fotbal Chelsea în 2003 și a finanțat cea mai de succes perioadă din istoria echipei.

Însă, după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022, Abramovici a fost sancționat de guvernul britanic, care l-a considerat un apropiat al președintelui Vladimir Putin. În consecință, a fost obligat să vândă clubul Chelsea.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Abramovici locuiește în Turcia, țară care a devenit un refugiu sigur pentru el, deoarece nu a aplicat sancțiunile împotriva sa.

În insula Jersey, din Canalul Mânecii, active ale oligarhului în valoare de 5,4 miliarde de lire sterline rămân înghețate, iar o anchetă penală este în desfășurare de patru ani.

Avocații oligarhului au declarat pentru BBC că acesta respinge acuzațiile care fac obiectul anchetei din Jersey și susține că investigația a fost declanșată „în scopuri politice”.

Mii de documente dezvăluie modul în care era administrat imperiul financiar al lui Abramovici

Investigația BBC a descoperit noi dovezi despre modul în care a fost administrat imperiul de afaceri al lui Abramovici.

De asemenea, aceasta ridică întrebări serioase privind integritatea unora dintre consultanții săi profesioniști.

Dovezile provin dintr-o scurgere de informații care include mii de documente referitoare la finanțele oligarhului și la operațiunile unei rețele de companii offshore administrate din Cipru, în perioada 1995–2022.

Cipru a fost multă vreme un paradis fiscal popular în rândul oamenilor de afaceri ruși.

BBC și partenerii săi media, printre care The Guardian, Paper Trail Media, Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Cyprus Investigative Reporting Network și Bureau of Investigative Journalism, publică informații bazate pe documentele scurse încă din 2023.

Aceste dezvăluiri fac parte din investigația internațională Cyprus Confidential, coordonată de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ).

Averea lui Abramovici, transferată printr-o rețea de companii offshore

În 2022, BBC Panorama a relatat și despre modul în care Abramovici și-a construit averea în urma unei tranzacții afectate de corupție, prin care a cumpărat o companie petrolieră de stat din Rusia în anii 1990.

Un deceniu mai târziu, oligarhul a revândut compania guvernului rus, obținând un profit de miliarde de dolari.

Abramovici a susținut anterior că acuzațiile de corupție legate de această tranzacție sunt false.

Profiturile obținute din afacerile petroliere ale lui Abramovici în Rusia au fost direcționate către o rețea complexă de companii offshore.

Acestea erau administrate din Cipru de o firmă de servicii corporative numită MeritServus, cu sediul în Limassol, al doilea oraș ca mărime de pe insulă.