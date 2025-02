Cea mai bătrână supravieţuitoare cunoscută a Holocaustului, Rose Girone, a murit la vârsta de 113 ani

„A fost o femeie puternică, rezistentă. A scos ce era mai bun din toate situaţiile îngrozitoare”, a declarat fiica sa, Reha Bennicasa, supravieţuitoare a Holocaustului. „Era foarte echilibrată, foarte raţională. Nu a existat nimic cu care să nu mă poată ajuta să rezolv - niciodată - încă din copilărie”, a adăugat fiica sa.

Holocaust survivor Rose Girone z"l was eight months pregnant when her husband was arrested and sent to Buchenwald. After his release, the family fled Breslau, Germany, to Shanghai. Rose passed away on Feb 24, 2025, at 113. She was the oldest known Holocaust survivor in the… pic.twitter.com/kaxNQP2j7P

Când soţul ei a fost arestat şi trimis în lagărul de concentrare nazist Buchenwald, Girone era însărcinată în opt luni, a declarat organizaţia non-profit Claims Conference într-o postare pe reţelele sociale în care a anunţat decesul ei. După eliberarea soţului ei, familia a fugit din Breslau, Germania, la Shanghai, a adăugat Claims Conference, care are sediul la New York.

"She was a strong lady, resilient. She made the best of terrible situations. She was very level-headed, very commonsensical. There was nothing I couldn’t bring to her to help me solve — ever — from childhood on” - Holocaust survivor Reha Bennicasa describing her late mother,… pic.twitter.com/HiuxQLseYu