Contextul: Începând de sâmbătă, 28 februarie, Israelul și Statele Unite desfășoară o campanie aeriană de amploare împotriva Republicii Islamice Iran. Această situație geopolitică extrem de tensionată provoacă îngrijorare chiar și pe Coasta de Vest a Americii. Conform unei alerte FBI transmise forțelor de ordine din California, Teheranul ar putea lua în considerare ripostarea la atacurile americane prin lansarea de drone la un eveniment american extrem de simbolic: Premiile Oscar.

Rețeaua americană ABC News a publicat o notă a FBI, datată înainte de începerea războiului, care menționează un posibil atac iranian: „Iranul ar fi luat în considerare un atac surpriză folosind vehicule aeriene fără pilot, lansate de pe o navă neidentificată în largul coastei Statelor Unite, în special împotriva unor ținte nespecificate din California, în cazul unor operațiuni ofensive americane”.

Alerta specifică faptul că nicio altă informație nu clarifică data, mijloacele sau țintele exacte. Casa Albă, contactată de ABC, a refuzat să comenteze. Confruntat cu această amenințare, Departamentul Șerifului din Los Angeles menține un „nivel ridicat de pregătire” și o „vigilență sporită”, potrivit unei declarații citate de Los Angeles Times.

Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academiei, programată în noaptea de duminică spre luni, va avea loc conform planificării, la Teatrul Dolby din Hollywood. Comediantul american Conan O'Brien va fi gazda evenimentului.