Ce vrea să facă Bernie Sanders după ce imaginea cu el și mănușile a devenit virală

Senatorul Bernie Sanders, fotografiat la ceremonia de învestitură a preşedintelui Joe Biden în timp ce purta o pereche de mănuşi cu un singur deget, s-a declarat bucuros că ar putea contribui la strângerea a milioane de dolari în scopuri caritabile.

Provocând amuzament la nivel global după ce a devenit virală, imaginea a fost editată în contexte dintre cele mai surprinzătoare: mănuşile lui Sanders atingând mâna lui Dumnezeu din pictura lui Michelangelo care decorează Capela Sixtină, senatorul democrat ajutând-o pe Demi Moore să modeleze lut la roata ceramică în celebra scenă din filmul ''Ghost'' sau Sanders fiind prezentat alături de participanţii la Conferinţa de la Ialta din Al Doilea Război Mondial, în 1945, aşezat alături de prim-ministrul britanic Winston Churchill, preşedintele american Franklin Roosevelt şi liderul sovietic Iosif Stalin.

Întrebat duminică la postul de televiziune CNN dacă este la fel de amuzat ca restul lumii de succesul imaginii sale devenite virale, senatorul de 79 de ani a spus, zâmbind, că este deosebit de bucuros că mănuşile lui cu un singur deget, tricotate manual, masca albastră şi privirea lui încruntată ar putea strânge bani pentru americanii nevoiaşi.

''Nu doar că ne distrăm, dar avem de gând ca aici, în Vermont, să vindem în toată ţara hanorace şi tricouri, iar întreaga sumă care va fi colectată - mă aştept la vreo două milioane de dolari - va fi destinată unor programe precum ''Meals on Wheels'', care asigură hrana vârstnicilor cu venituri mici'', a spus Bernie Sanders.

''Aşa că s-a dovedit a fi de fapt şi un lucru benefic, nu doar ceva amuzant'', a spus acesta.

Jen Ellis, o profesoară din Vermont, a scris pe Twitter că i-a dăruit mănuşile lui Sanders, pe care le-a tricotat din lână reciclată de la nişte pulovere, în urmă cu doi ani.

Sanders s-a remarcat în timpul ceremoniei de învestitură prin ţinuta lui compusă dintr-o pereche de mănuşi cu un deget, o geacă de snowboarding creată de compania Burton, din Vermont, şi un plic portocaliu pe care îl ţinea la subraţ.

''Sunt convins că senatorul Sanders s-ar fi îmbrăcat exact la fel şi la propria ceremonie de învestitură'', a scris un internaut pe Twitter.

