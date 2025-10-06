Ce transportau baloanele care au paralizat aeroportul din Vilnius, sâmbătă seară. „Sunt activități infracționale”

Aproape 25 de baloane mici cu aer cald au intrat în spațiul aerian lituanian sâmbătă seara și au forțat închiderea aeroportului din Vilnius, întârziind zborurile cu ore întregi, au declarat autoritățile. Toate bănuielile s-au îndreptat către Rusia.

Baloanele au afectat 30 de zboruri, având un impact asupra a aproximativ 6.000 de pasageri, potrivit Centrului Național de Gestionare a Crizelor din Lituania. Zborurile au fost reluate duminică la ora 4:50 (sâmbătă la ora 21:50, ora Estului).

Cercetările de la fața locului au arătat în cazul multora dintre baloanele găsite, acestea aveau o încărcătură de țigări de contrabandă, transmite CNN.

Chiar și așa, Europa a rămas în stare de alertă maximă după ce intruziunile în spațiul aerian al NATO au atins o amploare fără precedent luna trecută. Unii oficiali europeni au descris incidentele ca fiind un test al Moscovei asupra reacției NATO, ceea ce a ridicat semne de întrebare cu privire la gradul de pregătire al Alianței.

Lituania și restul țărilor baltice sunt deosebit de îngrijorate. Pe 10 iulie, o dronă identificată ca fiind de fabricație rusă, model Gerbera, a zburat în Lituania din Belarus și s-a prăbușit în zona Vilnius.

O altă dronă s-a prăbușit pe un teren de antrenament militar pe 28 iulie și a fost găsită o săptămână mai târziu. Armata a declarat ulterior că drona transporta un dispozitiv exploziv. După aceste incidente, parlamentul a votat pentru a permite forțelor armate să doboare orice dronă fără pilot care încalcă spațiul său aerian.

Bilanțul capturii

Au fost găsite 18.000 de pachete de țigări de contrabandă

Revenind la baloanele cu țigări, două au plutit deasupra aeroportului din Vilnius, potrivit purtătorului de cuvânt Darius Buta. Alte câteva zeci au ajuns în zona Vilnius.

Poliția de frontieră a recuperat 11 baloane și aproximativ 18.000 de pachete de țigări de contrabandă în diferite locații, a declarat Darius Buta pentru Associated Press.

Vilnius, capitala Lituaniei, este situată la aproximativ 40 de kilometri vest de granița cu Belarus, aliatul Rusiei. Contrabandiștii belaruși folosesc din ce în ce mai mult baloanele, care sunt mult mai ieftine decât dronele, pentru a introduce ilegal țigări în Uniunea Europeană, a spus Buta.

Incidente similare, dar cu mai puține baloane, au fost raportate în august. Anul trecut, 966 de baloane cu aer cald care intrau din Belarus au fost interceptate de autoritățile lituaniene. Anul acesta au fost înregistrate 544.

„Atât contrabanda cu baloane, cât și cu drone sunt activități infracționale, dar nu sunt provocări sau acte de sabotaj”, a spus Buta.

