Horoscop săptămâna 20 - 26 iulie 2026. Ce înseamnă pentru zodii că Soarele intră în Leu și Mercur iese din retrograd

Horoscopul pentru săptămâna 20-26 iunie 2026 este marcat de două evenimente astrologice importante: intrarea Soarelui în zodia Leu și revenirea lui Mercur la mișcarea directă, după o perioadă în care a fost retrograd.

Horoscop Berbec săptămâna 20 - 26 iulie 2026 Pentru nativii Berbec, săptămâna 20 - 26 iulie debutează cu decizii financiare importante. Pe 20 iulie, contextul astral îi determină să clarifice o neînțelegere legată de un buget comun, discutând deschis cu partenerul pentru a evita cheltuieli inutile. Pe 21 iulie, situația financiară se îmbunătățește. Recuperează o datorie mai veche, primesc un bonus sau încasează o sumă la care nu se mai așteptau. Energia crește vizibil din 22 iulie, odată cu intrarea Soarelui în Leu, tranzit care activează puternic sfera sentimentală. Berbecii fac gesturi romantice, preiau inițiativa pentru a cuceri pe cineva sau acceptă cu entuziasm o invitație la o întâlnire. Citește și Creatori de conținut din Europa sunt prezenți la Electric Castle pentru a promova festivalul Pe 23 iulie, Mercur revine la mișcarea directă, aducând liniște în familie. Totodată, lămuresc o discuție tensionată cu o rudă, rezolvă o problemă casnică sau iau o decizie utilă pentru locuință. Odată cu trecerea lui Saturn în mișcare retrogradă, din 26 iulie, nativii încep o autoevaluare, iau o pauză de la ritmul alert și amână temporar o inițiativă pentru a-și regândi strategia. Horoscop Taur săptămâna 20 - 26 iulie 2026 Sectorul financiar și asocierile se află în prim-plan la începutul săptămânii pentru nativii Taur. Nativii clarifică situația banilor gestionați alături de partener și pun punct unei colaborări devenite nerentabile. Totodată, apar oportunități de suplimentare a veniturilor printr-un proiect nou sau primesc undă verde pentru accesarea unui împrumut. Începând cu 22 iulie, tranzitul Soarelui în Leu le îndreaptă atenția spre viața domestică și mediul familial, unde Taurii decid să investească într-o reamenajare a spațiului de locuit sau își asumă mai multe responsabilități gospodărești. Sfera comunicării cunoaște o deblocare din 23 iulie, datorită reluării mersului direct al lui Mercur. Acest aspect favorizează obținerea unor documente importante sau reprogramarea unei călătorii. În plus, legăturile cu rudele sau cu prietenii reintră pe un făgaș normal, depășind dificultățile de comunicare. Finalul săptămânii, marcat de retrogradarea lui Saturn pe 26 iulie, impune o pauză în următoarele luni. Taurii renunță la evenimentele sociale și anulează ieșirile în favoarea intimității propriului cămin, folosind acest timp pentru odihnă și pentru o analiză a situațiilor din ultima perioadă.

Horoscop Gemeni săptămâna 20 - 26 iulie 2026 Sectorul financiar le cere Gemenilor mai multă inventivitate la începutul săptămânii 20-26 iulie. Pe 20 iulie, Gemenii se confruntă cu achitarea urgentă a unei restanțe sau a unei rate. Situația se ameliorează considerabil pe 21 iulie, când balanța bugetului este echilibrată de un ajutor material surpriză primit din partea familiei sau de încasări aduse de o colaborare. Începând cu 22 iulie, tranzitul Soarelui în Leu le activează zona comunicării și interacțiunilor cu ceilalți. Astfel, contextul astral le facilitează negocieri profitabile și rezolvarea unor chestiuni administrative sau financiare. Vestea bună vine pe 23 iulie prin reluarea mersului direct al lui Mercur, guvernatorul lor, care deblochează o serie de situații amânate și le permite să remedieze o greșală dintr-un document oficial sau financiar. Tot acest context culminează pe 24 iulie, o zi ideală pentru a purta discuții și a perfecta o înțelegere avantajoasă pe termen lung. Săptămâna se încheie pe 26 iulie cu retrogradarea lui Saturn care îi determină să fie foarte prudenți în relațiile pe care le stabilesc cu prietenii sau cu persoanele cu care desfășoară activități. Și planurile de viitor pot suferi amânări sau reevaluări. Horoscop Rac săptămâna 20 - 26 iulie 2026 Începutul săptămânii aduce în prim-plan administrarea bugetului. Astfel, pe 20 iulie, Racii poartă discuții privind resursele deținute în cuplu sau în cadrul unor asocieri profesionale. Reușesc să traseze reguli și renunță la o achiziție care le-ar fi adus dezavantaje financiare pe termen lung. Atmosfera devine mult mai optimistă pe 21 iulie, când încasează bani din alte surse, facilitate fie de intervenția unui prieten, fie de participarea la un proiect nou. Sectorul financiar este activat începând cu 22 iulie, odată cu trecerea Soarelui în zodia Leu. Această influență astrală le oferă șanse de a-și rotunji câștigurile. Este un moment excelent pentru a solicita o majorare salarială sau pentru a valorifica un bun. Reluarea mișcării directe a lui Mercur, în data de 23 iulie, elimină încurcăturile și comunicarea defectuoasă. Totodată, Racii se fac mai ușor înțeleși, au obiective clare și pot reveni asupra unor discuții importante în cuplu sau în sfera profesională. Săptămâna se încheie cu o schimbare de perspectivă asupra carierei. Pe 26 iulie, retrogradarea lui Saturn îi îndeamnă pe Raci să renunțe la grabă în plan profesional. Iau decizia de a-și reevalua direcția profesională, preferând să își regândească obiectivele de viitor și să se dezvolte pe baze mult mai stabile.

Horoscop Leu săptămâna 20 - 26 iulie 2026 Săptămâna debutează pentru Lei cu un interes crescut pentru comunicare, negocieri și interacțiuni. Nativii caută modalități practice de a-și exprima ideile, fiind favorizate discuțiile importante, deplasările scurte și rezolvarea unor chestiuni administrative sau contractuale. Începând cu 22 iulie, intrarea Soarelui în semnul lor marchează un nou ciclu personal. Acest tranzit le oferă un plus de vitalitate, carismă și siguranță de sine, ajutându-i să iasă în evidență, să își impună condițiile și să preia inițiativa în proiectele personale. În a doua parte a săptămânii, eventualele blocaje birocratice se risipesc odată cu revenirea lui Mercur la mișcarea directă, facilitând semnarea documentelor lăsate în așteptare. Totodată, Leii pot primi și accepta oferte de colaborare deosebit de avantajoase. Săptămâna se încheie cu retrogradarea lui Saturn, din 26 iulie, care le aduce o abordare mult mai pragmatică a planurilor pe termen lung și a perspectivelor de viață. Leii decid să analizeze opțiunile de dezvoltare și amână temporar deciziile majore, preferând să își acorde un răgaz de gândire. Horoscop Fecioară săptămâna 20 - 26 iulie 2026 Săptămâna debutează cu o concentrare pe stabilitatea financiară pentru nativii Fecioară. Având planeta care le guvernează veniturile în propriul semn, nativii Fecioară au capacitatea de a atrage resurse noi prin calitățile și eforturile personale. Totodată, analizează bugetul, eliminând cheltuielile. Din 22 iulie, intrarea Soarelui în Leu induce o nevoie de discreție și retragere. Fecioarele aleg să lucreze din umbră la un plan eficient pentru a genera surse noi de venit, în timp ce dinamica zilnică se mută treptat pe comunicare și negocieri. Odată cu 23 iulie, revenirea lui Mercur, guvernatorul nativilor, la mișcarea directă risipește ceața mentală, facilitând deblocarea discuțiilor profesionale și parafarea documentelor mult amânate. Spre finalul săptămânii, atenția nativilor se îndreaptă către familie și nevoile căminului. Totodată, pe 26 iulie, retrogradarea lui Saturn le impune o prudență sporită în privința angajamentelor pe termen lung. Nativii devin extrem de analitici, verificând de două ori actele și clauzele contractuale înainte de a aproba sau semna ceva important.

Horoscop Balanță săptămâna 20 - 26 iulie 2026 Primele zile ale săptămânii 20-26 iulie pun accentul pe propriile nevoi și stările emoționale. Având pe Venus, guvernatoarea lor, în sectorul subconștientului, Balanțele resimt o nevoie de retragere și discreție, preferând să analizeze situațiile în liniște și să își refacă energia înainte de a acționa. Începând cu 22 iulie, intrarea Soarelui în zodia Leu dinamizează viața socială și aduce oportunități prin intermediul cunoștințelor. Balanțele reușesc să atragă susținere pentru un proiect de echipă sau acceptă o ofertă de colaborare inițiată de un prieten. Reluarea mersului direct al lui Mercur, pe 23 iulie, deblochează comunicarea la locul de muncă și le oferă răspunsul mult așteptat referitor la o majorare salarială. Pe 24 iulie, contextul este excelent pentru semnarea actelor aferente unui nou demers profesional. Săptămâna se încheie cu un accent puternic pe relațiile personale. Odată cu retrogradarea lui Saturn din 26 iulie, nativii evaluează cu obiectivitate soliditatea relației de cuplu. Ei inițiază discuții mature pentru a lămuri tensiunile nerezolvate și stabilesc reguli de conviețuire sănătoase. Horoscop Scorpion săptămâna 20 - 26 iulie 2026 Primele zile ale săptămânii aduc o nevoie de introspecție, repaos și detașare. De asemenea, Scorpionii lucrează la un obiectiv personal, fiind sprijiniți de prieteni sau de persoane de încredere din anturaj. Ziua de 21 iulie le rezervă o surpriză plăcută printr-o propunere de colaborare care poate aduce avantaje pe termen lung. Din 22 iulie, trecerea Soarelui în zodia Leu le aduce un succes în carieră. Astfel, nativii primesc coordonarea unui proiect, oportunitate perfectă pentru a-și demonstra abilitățile și pentru a deschide discuții despre o creștere salarială. Reluarea mersului direct al lui Mercur, pe 23 iulie, elimină piedicile birocratice și facilitează deciziile profesionale. Contextul favorabil este susținut pe 24 iulie de un aspect format între Mercur și Venus, zi în care Scorpionii poartă discuții productive cu superiorii, reușind să își consolideze poziția și să negocieze un bonus financiar. Săptămâna se încheie cu o reevaluare a volumului de muncă. Pe 26 iulie, retrogradarea lui Saturn îi determină să impună limite în următoarele luni. De asemenea, nativii refuză să mai preia din sarcinile colegilor și își stabilesc un program echilibrat, protejându-se de suprasolicitare.

Horoscop Săgetător săptămâna 20 - 26 iulie 2026 Săptămâna debutează cu o viață socială activă și interacțiuni importante în plan profesional. Pe 20 și 21 iulie, Săgetătorii se bucură de susținerea anturajului și își folosesc eficient relațiile pentru a-și consolida imaginea sau pentru a face pași importanți în carieră. Începând cu 22 iulie, intrarea Soarelui în zodia Leu le deschide perspective noi. Nativii sunt favorizați în chestiuni legate de străinătate, educație sau călătorii, iar în plan sentimental pot întâlni o persoană specială departe de casă. Odată cu 23 iulie, revenirea lui Mercur la mișcarea directă deblochează sectorul birocratic, permițându-le să obțină unele aprobări sau să recupereze documente. Acest context constructiv se menține și pe 24 iulie, zi excelentă în care pun la punct ultimele detalii și semnează o colaborare. Finalul săptămânii impune reevaluări serioase în planul sentimental. Din 26 iulie, retrogradarea lui Saturn îi determină să analizeze cu maturitate așteptările din relația de cuplu și să consolideze legătura cu persoana iubită. Horoscop Capricorn săptămâna 20 - 26 iulie 2026 Săptămâna debutează cu o concentrare intensă asupra carierei și reputației profesionale. Pe 20 și 21 iulie, contextul astral susține interacțiunile profesionale și colaborările. Capricornii își folosesc abilitățile de relaționare pentru a obține sprijin din partea superiorilor sau a anturajului. Ei reușesc să implementeze o idee originală, bucurându-se de apreciere și susținere în cadrul grupurilor din care fac parte. Începând cu 22 iulie, tranzitul Soarelui în zodia Leu vine cu soluții optime pentru obligațiile financiare. Nativii pot accesa o finanțare avantajoasă sau returnează o datorie. Comunicarea în cuplu se deblochează pe 23 iulie, datorită revenirii lui Mercur la mersul direct. Capricornii lămuresc animozitățile mai vechi cu persoana iubită printr-un dialog deschis și iau o hotărâre de comun acord. Săptămâna se încheie cu activități domestice. Pe 26 iulie, retrogradarea lui Saturn îi pe mobilizează pe nativi să reevalueze chestiunile familiale, să efectueze reparațiile casnice amânate și să reconfigureze spațiul de locuit.

Horoscop Vărsător săptămâna 20 - 26 iulie 2026 Săptămâna debutează cu un interes crescut pentru călătorii, studii superioare sau chestiuni birocratice. Pe 20 iulie, Vărsătorii evaluează atent costurile unui demers educațional sau ale unei deplasări lungi, cu demersuri pentru a obține fondurile necesare. A doua zi, pe 21 iulie, eforturile lor dau roade, reușind să acceseze o finanțare sau să rezolve favorabil o chestiune legală ce implică taxe, credite sau resurse comune. Începând cu 22 iulie, intrarea Soarelui în zodia Leu dinamizează armonios viața în doi. Nativii devin mult mai receptivi la dorințele persoanei iubite, dialoghează sincer și reușesc să aplaneze orice tensiune apărută în relație. Data de 23 iulie aduce o ușurare vizibilă în rutina zilnică, odată cu revenirea planetei Mercur la mersul direct. Vărsătorii găsesc metode practice pentru a-și structura eficient timpul și activitățile profesionale. Finalul săptămânii le impune o atenție sporită la detalii. Din 26 iulie, retrogradarea lui Saturn îi determină să comunice cu responsabilitate și să verifice orice document oficial înainte de a-l semna. Horoscop Pești săptămâna 20 - 26 iulie 2026 Săptămâna debutează cu o atenție sporită asupra resurselor comune, datoriilor sau investițiilor. Pe 20 iulie, Peștii poartă negocieri financiare importante în cadrul unui parteneriat, reușind să ajungă la o înțelegere avantajoasă. A doua zi, demersurile dau roade: obțin un sprijin material sau negociază o asociere extrem de profitabilă. Începând cu 22 iulie, tranzitul Soarelui în zodia Leu le amplifică randamentul profesional. De asemenea, au șanse mari să obțină aprecieri sau bonusuri datorită eficienței de care dau dovadă. Odată cu 23 iulie, revenirea lui Mercur la mersul direct risipește confuzia din sfera sentimentală. Peștii clarifică tensiunile din trecut cu persoana iubită, găsesc variante bune pentru activitățile copiilor sau își redobândesc entuziasmul pentru o pasiune mai veche. Perioada se finalizează cu o reevaluare a strategiei financiare. Din 26 iulie, retrogradarea lui Saturn, pentru următoarele luni, le impune eliminarea cheltuielilor impulsive și o administrare riguroasă a banilor pentru a-și securiza planul material.

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